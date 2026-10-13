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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices Aktie heute im Minus (525,40€) - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -1,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie heute im Minus (525,40€) - 13.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 13.10.2026

    Mit einer Performance von -1,39 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,39 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,48 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +185,36 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat +22,01 %
    3 Monate +10,48 %
    1 Jahr +177,40 %
    Stand: 13.10.2026, 12:26 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 857,70 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Advanced Micro Devices?

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,21 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,18 %. Broadcom verliert -1,32 %

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 73,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,92 %, über 10 Jahre bei 57,11 %.

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -1,67 %
    -6,64 %
    +22,18 %
    +10,63 %
    +177,77 %
    +410,39 %
    +478,41 %
    +8.704,02 %
    +17.122,22 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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