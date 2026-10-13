'Unbestätigte Luftnotlage' - Flughafen Nürnberg gesperrt
Für Sie zusammengefasst
- Nürnberger Flughafen für Flugverkehr gesperrt
- Polizeieinsatz führte zur Sperrung gegen Mittag
- Sprecher nennt unbestätigte Luftnotlage als Grund
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Flughafen ist wegen eines Polizeieinsatzes gegen Mittag für den Flugverkehr gesperrt worden. Grund sei eine "unbestätigte Luftnotlage", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur./fjm/DP/men
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