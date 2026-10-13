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    Heliostar reicht Umweltgenehmigungsanträge für Ana Paula ein

    Heliostar reicht Umweltgenehmigungsanträge für Ana Paula ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen wesentliche Umweltgenehmigungsanträge für das Untertageprojekt Ana Paula eingereicht hat. Diese bestehen aus einer Umweltverträglichkeitserklärung (MIA-R) und einer Umweltrisikostudie (ERA), die beim Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (SEMARNAT) eingereicht wurden.

     

    Basierend auf der MIA-R-Einreichung hinsichtlich der Errichtung einer Untertagemine wird das Ausmaß der geplanten Oberflächenbeeinträchtigung im Vergleich zum zuvor genehmigten Tagebauplan um etwa 65 % reduziert. Dies wird durch den Wegfall der Tagebaufläche, die Verringerung der Größe der Abraumhalde, die Verringerung der Größe der Verarbeitungsanlage, die Anpassung ihres Standorts, die Einführung von trocken gelagerten Tailings (Dry-Stack-Tailings), deren Lagerung nach branchenführenden Verfahren ausgelegt ist, sowie durch die Verwendung von Tailings als Pasten-Rückversatz für den Untertagebau erreicht.

     

    CEO Charles Funk sagte: „Die Einreichung dieses Genehmigungsantrags ist ein weiterer bedeutsamer Meilenstein in Richtung einer Bauentscheidung für Ana Paula. Dieser Prozess erforderte es, die bestehenden Genehmigungen in Einklang mit den geltenden Anforderungen zu bringen und die Planungsarbeiten für die bevorstehende Machbarkeitsstudie für das Projekt abzuschließen. Heliostar ist bestrebt, die hohen Standards zu erfüllen, die von unseren lokalen Gemeinden, Aktionären und der mexikanischen Regierung gefordert werden. Dies baut auf unserer jüngsten Erfolgsbilanz sowohl bei der Wiederinbetriebnahme als auch bei der Einholung von Genehmigungen zur Erweiterung der Lebensdauer der Mine an unseren beiden zurzeit betriebenen Minen auf. Die Bauentscheidung für Ana Paula ist für Mitte 2027 geplant. Es ist davon auszugehen, dass eine Mine in Ana Paula zunächst etwa 1.500 Bauarbeitsplätze schafft, und der laufende Betrieb dieser Mine wird weitere 600 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen, die überwiegend mit Arbeitskräften aus der Region besetzt werden sollen. Wir sind davon überzeugt, dass dies außerdem das Potenzial aufweist, eine Neubewertung des Aktienkurses des Unternehmens voranzutreiben, indem wir eine erhebliche Steigerung des Produktionsniveaus von Heliostar erreichen.“

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