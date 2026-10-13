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    Selenskyj

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    Partner warnten nicht vor russischem Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj beklagt fehlende Warnung vor Angriffen
    • Fünf Raketen trafen zivile Infrastruktur in Kiew
    • Angriff in Charkiw: vier Tote und 41 Verletzte
    Selenskyj - Partner warnten nicht vor russischem Angriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW/CHARKIW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach russischen Raketenangriffen auf die Hauptstadt Kiew eine fehlende Vorwarnung durch die westlichen Verbündeten des Landes beklagt. "Zu diesem Angriff gab es leider keine Vorwarnung von unseren Partnern", teilte Selenskyj bei Telegram mit. "Aufklärungsdaten über den Abschuss russischer ballistischer Raketen helfen dabei, Menschenleben zu retten, und das ist eine der kritischsten Fragen", sagte er.

    "Aber direkte oder indirekte Unterstützung Russlands, die Behinderung der Hilfe für die Ukraine und die Erschwerung des Schutzes vor ballistischen Angriffen - all das trägt definitiv nicht zum Frieden bei", sagte Selenskyj weiter. Der Präsident nannte keinen Partner namentlich, betonte aber, das Land brauche ein starkes Amerika, ein starkes Europa und Partner, "die wirklich helfen". Er forderte wirksamen Druck auf Russland.

    Präsident: Hinterhältiger Angriff auf Kiew

    Die Ukraine verlässt sich in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg traditionell vor allem auf Aufklärungsdaten des US-Militärs, aber auch auf die anderer Nato-Mitgliedsstaaten. Die ukrainischen Luftstreitkräfte hatten nach dem Angriff mitgeteilt, dass aufgeklärt werden müsse, warum es diesmal keine Warnung vor der russischen Attacke gegeben habe.

    Auch in der Vergangenheit war die ukrainische Hauptstadt schon von den schnellen ballistischen Raketen überrascht worden. Bürger hatten beklagt, dass kein Luftalarm ausgelöst worden sei. Selenskyj sprach nun von einem "hinterhältigen ballistischen Angriff auf Kiew - fünf Raketen, die zivile Infrastruktur trafen".

    Selenskyj: Vier Tote und viele Verletzte in Charkiw

    Selenskyj verurteilte auch den neuen russischen Angriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw, bei dem vier Menschen getötet worden seien. Dort sei ein gewöhnliches Wohnhaus zerstört worden; die Suche nach Verschütteten in den Trümmern dauere an, sagte er. "Insgesamt wurden an einem einzigen Abend allein in Charkiw 41 Menschen verletzt", teilte der Präsident weiter mit.

    Selenskyj beklagte erneut, dass sich Russland nicht an die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump zu einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen halte. Kiew habe seit der Ankündigung der Feuerpause keine russischen Ölraffinerien oder andere Ziele im russischen Energiesektor angegriffen. "In dieser Zeit haben die Russen sowohl unsere Energieanlagen als auch unsere kritische Infrastruktur angegriffen", sagte Selenskyj. 19 Regionen seien betroffen./mau/DP/stk







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