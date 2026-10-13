ANALYSE-FLASH
Goldman startet CTS Eventim mit 'Neutral' - Ziel 68 Euro
- Goldman Sachs stuft CTS Eventim mit Neutral ein
- Kursziel 68 Euro; Bewertung nahe dem Tiefststand
- Kapitalmarkttag am 20. November als Kursimpuls
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 60,80 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +11,84 %/+64,47 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 68 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei TTD sehe ich mehr oder weniger durch die Bank weg nur Verkäufer 2024 / 2025 zwischendurch mal 3 Käufe , die Verkäuferseite überwiegt aber sehr stark. Bei CTS Eventim stehen dem nur Käufe entgegen. Also ergibt sich ein ganz anderes Bild für mich, daher ein mehr oder weniger schlechter Vergleich.
Ich habe auch oft gesehen das Vorstände kaufen und der Kurs dann fällt bin seit 2008 an der Börse. Wenn das vorgekommen ist handelte es sich aber um Beträge im 4 oder 5 tausender Bereich. Aber noch nicht über 10 Millionen.
Schulenberg hat für 10 Mio. € gekauft über seine Stiftung.