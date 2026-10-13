Tech-Selloff erfasst nun auch Ethereum und XRP

Von den 100 größten Kryptowährungen notieren 92 im Minus. Der Ausverkauf bei Technologiewerten und die zunehmende Risikoaversion der Anleger belasten inzwischen auch den Kryptosektor.

Die Kursverluste am Kryptomarkt treffen am Dienstag vor allem Altcoins. Bitcoin behauptet sich bei 83.343 US-Dollar und zeigt sich damit auf 24h-Sicht nahezu unverändert. Bei den Altcoins zeichnet sich dagegen ein deutlich anderes Bild ab.

Ethereum verliert 2,03 Prozent auf 2.500 US-Dollar, während XRP um 2,84 Prozent auf 1,36 US-Dollar nachgibt. Noch stärker trifft es Solana. Die Kryptowährung fällt um 4,45 Prozent auf 106,47 US-Dollar.

Auch andere große Altcoins geraten unter die Räder. Hyperliquid verliert 5,18 Prozent, Cardano büßt 6,7 Prozent ein. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Zcash mit 7,23 Prozent aus.

Tech-Ausverkauf greift auf den Kryptomarkt über

Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist der weltweite Ausverkauf bei Technologieaktien. Nachdem bereits US-Halbleiterwerte deutlich nachgegeben hatten, erfasste die Verkaufswelle auch die asiatischen Börsen.

Auslöser sind neue Sorgen über die zunehmende Konkurrenz aus China. Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT werfen Fragen auf, wie lange etablierte Unternehmen ihre starke Marktposition behaupten können.

Liquidationen in Millionenhöhe verschärfen den Absturz

Zusätzlich beschleunigen massive Zwangsliquidationen die Verluste. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von 774 Millionen US-Dollar aufgelöst.

Davon entfielen etwa 689 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen, mit denen Anleger auf steigende Kurse gesetzt hatten. Besonders betroffen war Ethereum mit Liquidationen von 169 Millionen US-Dollar.

US-Inflationsdaten werden zum nächsten Belastungstest

Neben dem Technologie-Ausverkauf sorgen die hohen US-Anleiherenditen für Nervosität. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hatte zuletzt ein 24-Jahres-Hoch erreicht. Höhere Renditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und können die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten schwächen.

Der nächste wichtige Termin steht bereits am Mittwoch an. Dann werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht. Die Zahlen dürften neue Hinweise darauf liefern, welchen geldpolitischen Kurs die US-Notenbank Fed einschlagen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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