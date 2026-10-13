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    Zwischen Gewinn und Zinsangst

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    US-Banken liefern ab – doch die Anleger werden trotzdem nervös

    JPMorgan und Wells Fargo steigerten ihre Gewinne. Handel und Zinserträge haben die Gewinne getrieben. Doch an der Börse wächst die Sorge vor neuen Zinsrisiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Zwischen Gewinn und Zinsangst - US-Banken liefern ab – doch die Anleger werden trotzdem nervös
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Die großen US-Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo haben im dritten Quartal ihre Gewinne gesteigert. Während JPMorgan von starken Handelsgeschäften und einer höheren Nachfrage nach Investmentbanking profitierte, trieben bei Wells Fargo das Kreditwachstum und steigende Zinserträge das Ergebnis nach oben. An der Börse wächst allerdings die Vorsicht.

    JPMorgan profitiert von turbulenten Märkten

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    JPMorgan Chase erzielte in den drei Monaten bis zum 30. September einen Nettogewinn von 15,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Institut 14,4 Milliarden US-Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie stieg von 5,07 auf 5,57 US-Dollar. Die JPMorgan-Aktie verliert vorbörslich knapp 3,8 Prozent auf 321,90 US-Dollar (Stand 12:51 Uhr MESZ).

    JPMorgan Chase

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    Vor allem das Handelsgeschäft entwickelte sich stark. Die Erlöse der Marktsparte, die den Aktien- und Anleihehandel umfasst, legten gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent zu. Unsicherheit über die weltweite Zinsentwicklung und steigende Energiepreise sorgten für stärkere Marktbewegungen. Anleger passten ihre Portfolios an und sicherten sich gegen Risiken ab.

    Auch das Investmentbanking lieferte einen wichtigen Beitrag. Die Gebühreneinnahmen dieser Sparte stiegen um 14 Prozent. Nach Daten des Finanzdatenanbieters Dealogic bleibt JPMorgan damit der weltweit führende Verdiener im Investmentbanking. Das Geschäft behauptete sich trotz einer verhaltenen Entwicklung bei Übernahmen und Fusionen. Gleichzeitig sorgten milliardenschwere Finanzierungen für Investitionen in künstliche Intelligenz für Impulse am Anleihemarkt.

     

    Wells Fargo profitiert von höheren Zinserträgen

    Auch Wells Fargo steigerte den Gewinn. Das viertgrößte US-Kreditinstitut erwirtschaftete im dritten Quartal 5,95 Milliarden US-Dollar nach 5,59 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie kletterte von 1,66 auf 1,87 US-Dollar. Die Wells-Fargo-Aktie gibt vorbörslich 1,27 Prozent auf 82,23 US-Dollar nach (Stand 12:49 Uhr MESZ).

    Wells Fargo

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    Die Nettozinserträge erhöhten sich um 5 Prozent auf 12,52 Milliarden US-Dollar. Diese Kennzahl beschreibt die Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Zinszahlungen an Einleger. Zudem kann Wells Fargo seit der Aufhebung einer jahrelangen Obergrenze für seine Bilanzsumme durch die US-Notenbank Federal Reserve wieder mehr Kredite vergeben. Besonders Kreditkarten und Autokredite halfen dem Institut beim Ausbau seines Privatkundengeschäfts.

    Finanzchef Mike Santomassimo hatte sich bereits im September zuversichtlich zum Kreditwachstum geäußert. Robuste Konsumausgaben, hohe Investitionen in künstliche Intelligenz und ein vergleichsweise stabiler Arbeitsmarkt stützen bislang die US-Wirtschaft.

    Zinsrisiken belasten die Bankenbranche

    Trotz der guten Geschäftszahlen stehen Bankaktien unter Druck. Anleger sorgen sich, dass weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve die Konjunktur bremsen könnten. Der KBW Bank Index verlor seit seinen Höchstständen im August mehr als 12 Prozent.

    Zwar könnten hohe Anleiherenditen Wells Fargo kurzfristig höhere Zinserträge bescheren. Steigende Refinanzierungskosten und eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft bleiben jedoch Risiken für die Branche. Die starken Quartalszahlen treffen damit auf ein zunehmend vorsichtiges Börsenumfeld.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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