Befesa Aktienkurs sinkt weiter - 13.10.2026

Der Abwärtstrend bei Befesa hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,21 % zu Buche, die Aktie notiert bei 34,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute bei der Befesa Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Befesa Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Befesa Aktie damit um -2,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Befesa bisher ein Plus von +16,27 %.

Während Befesa deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %.

Befesa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,00 % 1 Monat -6,48 % 3 Monate +6,86 % 1 Jahr +14,33 %

Informationen zur Befesa Aktie

Stand: 13.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines schwächeren dritten Quartals und des damit verbundenen Drucks auf die Konsensprognosen für 2026 nehme er …

So schlagen sich die Wettbewerber von Befesa

Norsk Hydro, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. Veolia Environnement notiert im Plus, mit +1,56 %.

Die Aktie von Befesa erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,98 %.

Befesa Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Befesa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Befesa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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