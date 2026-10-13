BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Motorenbauer stelle sich immer schlanker auf und sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, lobte Pal Skirta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 10,73EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,40
Kursziel alt: 12,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,40
Kursziel alt: 12,40
Währung: EUR
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