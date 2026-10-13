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    Rockwell Automation

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    CompactLogix 5390-Steuerung erweitert Integrated Architecture-Portfolio

    Rockwell Automation - CompactLogix 5390-Steuerung erweitert Integrated Architecture-Portfolio
    Foto: Kien Fan Cesar Hung Sam - stock.adobe.com

     Neue Steuerung bietet verbesserte Leistung sowie integrierte Sicherheits- und Cybersecurity-Funktionen, um Maschinenbauer beim Erfüllen von sich wandelnden betrieblichen und regulatorischen Anforderungen zu unterstützen

    MILWAUKEE, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Markteinführung seiner CompactLogix 5390-Steuerung bekannt. Diese ist die neueste Weiterentwicklung der Integrated Architecture-Steuerungsserie, die Maschinenbauern und Herstellern dabei hilft, Leistung, Sicherheit, Daten und Flexibilität in modernen Automatisierungsumgebungen zu optimieren.

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    Rockwell Automation advances Integrated Architecture portfolio with CompactLogix 5390 controller

    Industrielle Abläufe werden zunehmend vernetzter und datenintensiver, was höhere Anforderungen an die Steuerungssysteme stellt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen OEMs und Endkunden Anwendungen mit höherer Kapazität, integrierte Sicherheit, Cybersecurity und betriebliche Transparenz verwalten. Die Erfüllung dieser Anforderungen und die Bereitstellung intelligenterer Lösungen führen oft zu zusätzlicher Komplexität und erhöhtem Entwicklungsaufwand.

    Die CompactLogix 5390-Steuerungen erweitern die bewährte Logix-Plattform und vereinen integrierte Cybersecurity und Sicherheit sowie verbesserte Leistung auf einer einzigen Steuerungsplattform. Mit Sicherheitsfunktionen, die auf die Norm IEC 62443-4-2 abgestimmt sind, und der Konformität mit dem EU Cyber Resilience Act unterstützt die Steuerung Maschinenbauer dabei, den sich wandelnden globalen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig das Maschinendesign zu vereinfachen.

    Die Unterstützung für lokale PointMax E/A-Module ermöglicht modularere Architekturen, während ein um 43 Prozent geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren CompactLogix 5380-Steuerungen dazu beiträgt, den erforderlichen Schaltschrankplatz zu reduzieren und Designs über Maschinenfamilien hinweg zu standardisieren. Zusammen helfen diese Funktionen Kunden, immer anspruchsvollere Automatisierungsanwendungen mit geringerer Komplexität zu verwalten.

    „Hersteller und Maschinenbauer sind gefordert, mehr als nur Leistung zu liefern. Sie müssen auch die immer strengeren Anforderungen an die Cybersicherheit und die funktionale Sicherheit erfüllen und gleichzeitig größere, stärker vernetzte Betriebsabläufe verwalten", so Siva Iyyamperumal, Senior Product Manager bei Rockwell Automation. „CompactLogix 5390-Steuerungen vereinen diese Kompetenzen auf einer einzigen Plattform und helfen Kunden, das Maschinendesign zu vereinfachen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und fortschrittliche Automatisierungsanwendungen zuverlässig zu skalieren."

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