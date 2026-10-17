Immobilien-Schock in den USA: Hauspreise fallen, Baukonzerne zittern!

Der US-Immobilienmarkt gerät zunehmend unter Druck. Hypothekenzinsen von mehr als sieben Prozent schrecken potenzielle Käufer ab, während immer mehr Hausbesitzer ihre Verkaufspreise senken. Für große US-Baukonzerne wie Lennar und KB Home verschärft sich dadurch der Wettbewerb. Lange Zeit hatten die Unternehmen davon profitiert, dass private Eigentümer ihre Immobilien wegen günstiger bestehender Hypotheken kaum verkauften. Nun kehren immer mehr Bestandsimmobilien auf den Markt zurück. Laut dem Immobilienportal Redfin machten im August bereits knapp 45 Prozent der Hausverkäufer finanzielle Zugeständnisse an Käufer.

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In besonders schwachen Märkten wie Atlanta und Nashville waren es sogar rund 70 Prozent. Hinzu kommen direkte Preissenkungen: In den vier Wochen bis zum 20. September reduzierten 21 Prozent der Verkäufer ihre Angebotspreise. Damit wächst der Druck auf Neubauanbieter, die bereits mit hohen Rabatten und vergünstigten Finanzierungen um Kunden werben.

Besonders deutlich zeigen sich die Probleme bei Lennar. Der durchschnittliche Verkaufspreis sank im dritten Geschäftsquartal von 383.000 auf 372.000 US-Dollar. Um Käufer anzulocken, musste der Konzern Vergünstigungen im Gegenwert von durchschnittlich zwölf Prozent des Immobilienpreises anbieten. Dadurch schrumpfte die Bruttomarge im Hausbau auf 15,8 Prozent, den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008/2009. Gleichzeitig gingen die Neubestellungen um neun Prozent zurück.

Auch KB Home kämpft mit der schwachen Nachfrage. Der Umsatz brach im dritten Geschäftsquartal um 20 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Die Zahl der ausgelieferten Häuser sank um 19 Prozent. Für das vierte Quartal reduzierte das Unternehmen seine Prognose für den durchschnittlichen Verkaufspreis von 500.000 auf 480.000 Dollar. Besonders in Südkalifornien zwingt der wachsende Wettbewerb durch günstigere Bestandsimmobilien die Bauunternehmen zu Preisnachlässen.

Wie stark der Markt inzwischen abgekühlt ist, zeigen aktuelle Branchendaten. Nach Angaben von John Burns Research and Consulting gingen die Verkäufe neuer Häuser je Baugebiet im September gegenüber August um 18 Prozent zurück. Normalerweise beträgt der saisonale Rückgang lediglich vier Prozent. Die hohen Finanzierungskosten und das wachsende Immobilienangebot könnten den Preiskampf in den kommenden Monaten weiter verschärfen.

Trotzdem setzt Berkshire Hathaway langfristig auf die Branche. Die Investmentgesellschaft investierte rund 6,8 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von Taylor Morrison und baute ihre Beteiligung an Lennar auf mehr als zehn Prozent aus. Für Anleger ist das jedoch kein Hinweis auf eine unmittelbar bevorstehende Erholung. Zwar besteht in den USA weiterhin ein erheblicher Bedarf an Wohnraum, doch hohe Hypothekenzinsen und sinkende Gewinnmargen belasten die Branche. Für die Aktien von Lennar, KB Home und anderen Hausbauunternehmen dürfte entscheidend sein, wann die Finanzierungskosten wieder sinken und sich die Nachfrage stabilisiert.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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