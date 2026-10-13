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    JPMorgan verdient weniger als gedacht - Aktienkurs sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan wächst, bleibt aber hinter Erwartungen
    • Aktienhandel stark, Anleihegeschäft schwächer
    • Dimon warnt vor Inflation, Defiziten und Risiken
    JPMorgan verdient weniger als gedacht - Aktienkurs sinkt
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Bei der größten US-Bank JPMorgan haben die Geschäfte im dritten Quartal nicht so stark zugelegt wie gedacht. Zwar wuchsen die bereinigten Erträge im Jahresvergleich um acht Prozent auf 50,9 Milliarden US-Dollar (45,5 Mrd Euro), und der Gewinn kletterte um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst schlecht an: Die JPMorgan-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel rund dreieinhalb Prozent an Wert.

    Während die Erträge der Bank im Aktienhandel um fast die Hälfte stiegen, warf der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor.

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    Bankchef Jamie Dimon berichtete von hohen Investitionen der Unternehmen und anhaltenden Konsumausgaben in den USA. Diese hätten die Wirtschaft des Landes angekurbelt. Allerdings warnte er vor den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, einer hartnäckigen Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und den schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei daher "auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet"./stw

    JPMorgan Chase

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    ISIN:US46625H1005WKN:850628
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 291,2 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 351,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +6,77 %/+30,46 % bedeutet.





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