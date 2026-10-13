SanDisk Corporation Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 13.10.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SanDisk Corporation abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -20,00 % verkraften.

Die SanDisk Corporation Aktie ist bisher um -5,97 % auf 1.260,00€ gefallen. Das sind -80,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,97 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -15,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,72 % verloren.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,79 % 1 Monat -5,88 % 3 Monate -20,00 % 1 Jahr -11,72 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 13.10.2026, 13:14 Uhr

Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,49 Mrd. € wert.

Die SanDisk-Aktie gerät nach ihrer starken Rallye zunehmend unter Druck. Mit einem Tagesverlust von –5,97% fiel der Kurs auf 1.487,33 US$ und notiert damit rund –37% unter dem Rekordhoch. Während eine erste Unterstützung erreicht ist, sprechen RSI und MACD aktuell noch gegen eine unmittelbar bevorstehende Trendwende. Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Der Kurs der SanDisk-Aktie ist in […] The post SanDisk-Aktie mit -25% – fällt sie unter 1000 US$? first appeared on sharedeals.de.

SanDisk Corporation Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SanDisk Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SanDisk Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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