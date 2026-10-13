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    Seagate Technology Holdings Aktie weiter abwärts - -5,62 % - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die Seagate Technology Holdings Aktie, bisher, um -5,62 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Seagate Technology Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Seagate Technology Holdings Aktie weiter abwärts - -5,62 % - 13.10.2026
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Mit einer Performance von -5,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Seagate Technology Holdings: Nach einem Rückgang von -3,43 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,62 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Seagate Technology Holdings insgesamt ein Minus von -15,14 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Seagate Technology Holdings Aktie damit -17,72 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Seagate Technology Holdings einen Anstieg von +178,85 %.

    Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,72 %
    1 Monat -6,07 %
    3 Monate -15,14 %
    1 Jahr +253,22 %
    Stand: 13.10.2026, 13:14 Uhr

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,08 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Seagate Technology Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 120,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 58,99 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Seagate Technology Holdings Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Seagate Technology Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Seagate Technology Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Seagate Technology Holdings

    -6,51 %
    -17,72 %
    -6,07 %
    -15,14 %
    +253,22 %
    +889,95 %
    +857,29 %
    +717,70 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7
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    Markt Bote
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