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    Besonders beachtet!

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    Johnson & Johnson Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die Johnson & Johnson Aktie, bisher, um -2,96 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Johnson & Johnson Aktie.

    Besonders beachtet! - Johnson & Johnson Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026
    Foto: Adobe Stock

    Johnson & Johnson ist ein globaler Gesundheitskonzern mit Fokus auf Pharma, Medizintechnik und Consumer-Health (z.B. Tylenol, Band-Aid). Starke Marktstellung durch breite Pipeline, globale Präsenz und hohe F&E-Ausgaben. Wichtige Konkurrenten: Pfizer, Merck, Novartis, Medtronic. USP: diversifiziertes Geschäftsmodell, starke Marken, robuste Bilanz und historisch stabile Dividenden.

    Johnson & Johnson Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Johnson & Johnson Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der Johnson & Johnson Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Johnson & Johnson-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,24 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Johnson & Johnson Aktie damit um +1,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Johnson & Johnson einen Anstieg von +30,10 %.

    Johnson & Johnson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,53 %
    1 Monat -1,17 %
    3 Monate +1,24 %
    1 Jahr +40,06 %
    Stand: 13.10.2026, 13:14 Uhr

    Informationen zur Johnson & Johnson Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Johnson & Johnson Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,58 Mrd. € wert.

    Johnson & Johnson Announces Quarterly Dividend for Fourth Quarter 2026


    Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) today announced that its Board of Directors has declared a cash dividend for the fourth quarter of 2026 of $1.34 per share on the company’s common stock. The dividend is payable on December 8, 2026 to shareholders of …

    Johnson & Johnson reports Q3 2026 results, raises 2026 guidance


    Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) today announced results for third-quarter 2026. “Johnson & Johnson’s strong third-quarter performance and increased sequential growth reflect the accelerating momentum of our focused portfolio,” said Joaquin Duato, …

    Johnson & Johnson, UnitedHealth, JPMorgan und Wells Fargo legen neue Zahlen vor!


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Novartis und Co.

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,29 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,24 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,45 %.

    Die Aktie von Johnson & Johnson erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,50 %, über 10 Jahre bei 8,23 %.

    Johnson & Johnson Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Johnson & Johnson Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Johnson & Johnson Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Johnson & Johnson

    -2,85 %
    +1,53 %
    -1,17 %
    +1,24 %
    +40,06 %
    +54,21 %
    +67,64 %
    +114,44 %
    +1.180,84 %
    ISIN:US4781601046WKN:853260
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