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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie weiter auf Talfahrt - -3,50 % - 13.10.2026

    Die Marvell Technology Aktie notiert am 13.10.2026 mit -3,50 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie weiter auf Talfahrt - -3,50 % - 13.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.10.2026

    Die Marvell Technology Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,50 % auf 230,00. Damit verliert die Aktie -8,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Marvell Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 230,00, mit einem Minus von -3,50 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Marvell Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,81 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -3,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +217,49 % gewonnen.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,83 %
    1 Monat +18,57 %
    3 Monate +16,81 %
    1 Jahr +206,11 %
    Stand: 13.10.2026, 13:15 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,13 Mrd. € wert.

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    Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 66,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 34,42 %, über 10 Jahre bei 35,12 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Marvell Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Marvell Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Marvell Technology

    -3,73 %
    -3,83 %
    +18,57 %
    +16,81 %
    +206,11 %
    +351,26 %
    +316,04 %
    +1.873,00 %
    +2.247,55 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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    Markt Bote
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