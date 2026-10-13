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    Mehrere Durchsuchungen nach Brandanschlag auf Starlink

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Männer in Nürtingen nach Anschlag festgenommen
    • Drei Wohnungen durchsucht, zwei in Baden-Württemberg
    • Hagel fordert stärkere Abwehrdienste gegen Bedrohungen
    Mehrere Durchsuchungen nach Brandanschlag auf Starlink
    Foto: stock.adobe.com

    STUTTGART (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen hat es nach Angaben des baden-württembergischen Innenministers mehrere Durchsuchungen gegeben. Zwei europäische Haftbefehle seien zur Vollstreckung in Deutschland an das Bundeskriminalamt übermittelt worden, bestätigte der CDU-Politiker Manuel Hagel in Stuttgart. Am Montag seien zwei Männer durch Spezialkräfte in Nürtingen festgenommen worden, sagte Hagel. Zudem seien drei Wohnungen durchsucht worden, zwei davon in Baden-Württemberg.

    Eine Zeugin sei festgestellt worden, diese sei wieder auf freiem Fuß. Weitere Angaben zu dem konkreten Fall, etwa zu Verbindungen nach Russland oder zur organisierten Kriminalität, könne er nicht machen, sagte der Innenminister. Die Ermittlungen befänden sich in einer sehr frühen Phase. Zudem unterlägen wichtige Informationen der Geheimhaltung.

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    Hagel fordert "echte Abwehrdienste"

    Hagel warnte aber vor der konkreten Bedrohungslage. Man rüste die Sicherheitsarchitektur auf und müsse aufwachen aus dem "Dornröschenschlaf". Man müsse aus den Landesämtern für Verfassungsschutz nun "echte Abwehrdienste" machen.

    In einem Terminal des Satelliteninternetdienstes Starlink 50 Kilometer südlich von Warschau hatte es am 23. September gebrannt. Die polnische Regierung sprach kurz danach von einem wahrscheinlichen Sabotageakt gegen die Station, die auch die Sicherheit des Internetbetriebs in der Ukraine gewährleiste. Warschau sieht die russischen Geheimdienste hinter dem Brandanschlag. Am Morgen wurden in dem Zusammenhang zwei Personen in Nürtingen in Baden-Württemberg festgenommen. Die "Schwäbische" hatte zuvor berichtet, es habe zudem zwei weitere Festnahmen in Karlsruhe und Berlin gegeben./poi/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 145,2 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +44,59 %/+70,75 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um berichtete Kursgewinne seit Ablauf der Lock-up-Frist am 6. August und die Prognose von 300 Dollar binnen zwölf Monaten. Diskutiert werden eine mögliche Tesla-Fusion und künftige KGVs. Einer genannten Bewertung von 1,9 Billionen Dollar stehen laut Beiträgen fehlende Profitabilität und 40 Milliarden Dollar neue Schulden gegenüber. Weitere Themen sind Chancen durch KI-Infrastruktur, die Beschaffung von Nvidia-GPUs und Risiken für Starlink durch russische Satelliten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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