LAS VEGAS, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- one world hat sein spezielles Produkt für Meetings & Events neu aufgelegt, das die Organisation internationaler Veranstaltungen vereinfachen soll. one world Meetings & Events bietet Veranstaltungsplanern Zugang zu Vorzugstarifen bei den 15 Mitgliedsfluggesellschaften der Allianz und verbindet so die Teilnehmer mit einem globalen Flugliniennetzwerk, das fast 1.000 Ziele bedient.

Der neue Globetrender-Bericht identifiziert sieben Trends, die internationale Veranstaltungen bis 2030 verändern werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Ankündigung fällt zeitlich mit der Veröffentlichung eines neuen Trendberichts zusammen, der in Zusammenarbeit mit der Reisetrendprognoseagentur Globetrender erstellt wurde und sieben Kräfte untersucht, die internationale Zusammenkünfte zwischen 2027 und 2030 verändern werden.

„Auch in einer zunehmend digitalisierten Welt zeigen Studien den anhaltenden Wert persönlicher Begegnungen und dass die besten Veranstaltungen Beziehungen, Ideen und Möglichkeiten schaffen, die virtuell nur schwer nachzubilden sind", sagte Roger Blackburn, Vizepräsident für Commercial and Loyalty bei oneworld, auf der IMEX Las Vegas. „Wie der Globetrender-Bericht hervorhebt, sind diese großen Treffen rund um den Globus nicht nur gekommen, um zu bleiben, sondern gewinnen auch zunehmend an Bedeutung." Der Relaunch von oneworld Meetings & Events wird es Organisationen erleichtern, Menschen für diese wichtigen Vernetzungsmöglichkeiten zusammenzubringen."

oneworld Meetings & Events ist für mindestens 50 individuell reisende Delegierte konzipiert, die sich an einem gemeinsamen Zielort treffen. Die Veranstalter erhalten einen speziellen Buchungslink, der direkt mit den Teilnehmern geteilt oder auf der Veranstaltungswebsite eingebunden werden kann. Die Delegierten organisieren ihre Flüge von ihren jeweiligen Abflugorten selbst und wählen dabei Verbindungen, die zu ihrem individuellen Zeitplan passen.

Die sieben Trends, die die nächste Ära globaler Zusammenkünfte prägen

Der Relaunch von oneworld Meetings & Events erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung eines neuen Trendberichts von Globetrender, in dem sieben Trends definiert werden, die den Tagungs- und Veranstaltungssektor zwischen 2027 und 2030 prägen werden.

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