BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Volker Bosse reduzierte seine Gewinnschätzungen für die Optikerkette bis 2028. Fielmann sei 2026 schwach gestartet und dann auch unter den Erwartungen geblieben. Die defensiven Eigenschaften des Geschäftsmodells von Fielmann seien einer der Gründe für seine weiterhin positive Haltung, schrieb Bosse am Dienstag./ajx/rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:30 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 36,85EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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