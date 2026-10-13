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    Besonders beachtet!

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    Goldman Sachs Group Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026

    Kursbewegung von -2,12 % bei Goldman Sachs Group am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group Aktie unter Verkaufsdruck - 13.10.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

    Goldman Sachs Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Die Goldman Sachs Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,12 % auf 784,80. Damit verliert die Aktie -17,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Goldman Sachs Group Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,30 % wieder ab und notiert heute bei 784,80. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Goldman Sachs Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,97 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Goldman Sachs Group auf +5,06 %.

    Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,51 %
    1 Monat -11,98 %
    3 Monate -14,97 %
    1 Jahr +18,07 %
    Stand: 13.10.2026, 13:15 Uhr

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 291 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,51 Mrd. € wert.

    Dax schwächer erwartet - Tech-Sorgen belasten


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, JPMorgan Chase und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,59 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +1,02 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -1,29 %. Bank of America verliert -1,47 % UBS Group notiert im Plus, mit +0,69 %.

    Die Aktie von Goldman Sachs Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 18,94 %, über 10 Jahre bei 18,07 %.

    Goldman Sachs Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Goldman Sachs Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Goldman Sachs Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Goldman Sachs Group

    +3,69 %
    -1,51 %
    -11,98 %
    -14,97 %
    +18,07 %
    +166,03 %
    +133,43 %
    +417,85 %
    +1.230,24 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332
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