Visa (A) Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Visa (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,35 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Visa (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 353,75€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Visa (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +15,86 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Visa (A) Aktie damit ein Gewinn von +7,50 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine positive Entwicklung von +18,14 % erlebt.

Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,50 % 1 Monat +10,25 % 3 Monate +15,86 % 1 Jahr +19,34 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Stand: 13.10.2026, 13:15 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 600,70 Mrd. € wert.

Visa (NYSE:V), a global leader in digital payments, today announced that it has received approval of its Application to Prepare from the People’s Bank of China (PBOC), which allows the company to begin formal preparations to establish a domestic …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,52 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,20 %. Block (A) legt um +0,15 % zu

Die Aktie von Visa (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,72 %, über 10 Jahre bei 16,59 %.

Visa (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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