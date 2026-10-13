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    Besonders beachtet!

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    Visa (A) Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die Visa (A) Aktie, bisher, um +1,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Visa (A) Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

    Visa (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Visa (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,35 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Visa (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 353,75. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Visa (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +15,86 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Visa (A) Aktie damit ein Gewinn von +7,50 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine positive Entwicklung von +18,14 % erlebt.

    Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,50 %
    1 Monat +10,25 %
    3 Monate +15,86 %
    1 Jahr +19,34 %
    Stand: 13.10.2026, 13:15 Uhr

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 600,70 Mrd. € wert.

    Visa Receives Approval to Begin Preparations for a Domestic Business in China


    Visa (NYSE:V), a global leader in digital payments, today announced that it has received approval of its Application to Prepare from the People’s Bank of China (PBOC), which allows the company to begin formal preparations to establish a domestic …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,52 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,20 %. Block (A) legt um +0,15 % zu

    Die Aktie von Visa (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,72 %, über 10 Jahre bei 16,59 %.

    Visa (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    +1,40 %
    +7,32 %
    +10,06 %
    +15,67 %
    +19,14 %
    +57,06 %
    +82,68 %
    +373,83 %
    +3.695,71 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B
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