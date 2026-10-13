Bis zu 16,36 g/t Gold
Kalo Gold - Bohrstart rückt nher
Kalo Gold stößt auf Wainikoro auf bis zu 16,36 g/t Gold an der Oberfläche – der neue Treffer schärft den Goldkorridor und liefert Ziele für den Bohrstart im Januar 2027.
Kalo Gold (TSX-V: KALO; Frankfurt: 9M51) hat auf seinem 367 Quadratkilometer großen Projekt Vatu Aurum in Fidschi einen weiteren, vielversprechenden Oberflächenfund gemeldet. Im Zielgebiet Kope Road North innerhalb des Areals Wainikoro ergaben mobile Feldanalysen mittels der detectORE-Technologie Spitzenwerte von bis zu 16,36 g/t Gold in verkieseltem Tuffgestein! Zusammen mit weiteren Proben mit erhöhten Gehalten verdichten die Resultate das Bild eines zusammenhängenden geophysikalischen Korridors und liefern konkrete Zielpunkte für das für Januar 2027 angesetzte erste Bohrprogramm.
Kalo Gold verdichtet Goldkorridor auf Wainikoro vor Bohrstart 2027
Die neuen Funde stammen aus quarzreichen, verkieselten Brekzien, die im Zuge von Erdarbeiten freigelegt wurden. Zwar bedürfen die semiquantitativen Feldwerte noch der Bestätigung durch zertifizierte Laborfeuerproben bei ALS Limited in Australien, doch die räumliche Häufung untermauert bereits jetzt das Potenzial der Zielzone.
Die wichtigsten geologischen und operativen Eckdaten im Überblick:
- Hochgradige Indikatoren: Die detectORE-Feldmessungen lieferten Spitzenwerte von bis zu 16.361 dU (~16,36 g/t Gold) sowie Folgeproben mit geschätzt 3,96 g/t, 2,11 g/t und 0,86 g/t Gold.
- Strategische Achse: Der Fundpunkt liegt rund 900 Meter südwestlich des New Vein Clusters, wo zertifizierte Laborergebnisse bereits Gehalte von bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber bestätigten.
- Geophysikalische Korrelation: Beide Zonen reihen sich entlang desselben IP-Widerstandskorridors ein, dessen Geometrie und Tiefenausdehnung aktuell mittels CSAMT-Messungen und Schürfgräben weiter eingegrenzt wird.
- Wetterfeste Infrastruktur: Rund 1,6 Kilometer befestigter Zufahrtswege stellen sicher, dass die Bohrarbeiten auch während der bevorstehenden Regenzeit planmäßig anlaufen können.
Die Goldvorkommen „Kope Road North“ und „New Vein Cluster“ im Zusammenhang mit den interpretierten IP-Widerstandskorridoren von Wainikoro
Epithermales System auf Vanua Levu vor dreidimensionaler Überprüfung
Das vollständig kontrollierte Projekt Vatu Aurum auf der Insel Vanua Levu beherbergt mehrere strukturell kontrollierte epithermale Goldsysteme. Neben dem Kernbereich Aurum Prime rückt Wainikoro durch die Häufung oberflächennaher Vererzungen zunehmend in den operativen Mittelpunkt.
Mit der Zusammenführung der geophysikalischen Datensätze, Kartierungen und den ausstehenden ALS-Laboranalysen schließt Kalo Gold jetzt die Zieldefinition ab. Der für Januar 2027 terminierte Einsatz des ersten Bohrgeräts markiert den Übergang von der zweidimensionalen Oberflächenexploration zur systematischen Überprüfung der Kontinuität und Gehalte in der Tiefe. Wir sind gespannt!
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