'Keine Gefahr' - Entwarnung nach möglichem Luftnotfall
Für Sie zusammengefasst
- Alarm wegen möglichem Notfall in Nürnberg
- Polizei prüft vor Ort und gibt Entwarnung
- Vor-Ort-Kontrollen: Es besteht keine Gefahr
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht", teilte die Polizei mit./fjm/DP/stk
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