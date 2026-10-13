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    ElringKlinger hebt Umsatzausblick für 2026 deutlich an

    Mehr Umsatz, höhere Marge: ElringKlinger legt im dritten Quartal zu und hebt die Umsatzprognose für 2026 auf rund 1,8 Milliarden Euro an.

    ElringKlinger hebt Umsatzausblick für 2026 deutlich an
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
    • ElringKlinger hebt die Umsatzprognose für 2026 auf rund **1,8 Mrd. Euro** an; zuvor wurde ein organisches Wachstum leicht über dem Vorjahresniveau erwartet.
    • Der Konzernumsatz erreichte im dritten Quartal **451 Mio. Euro** (Vorjahr: 395 Mio.) und in den ersten neun Monaten **1,36 Mrd. Euro** (Vorjahr: 1,227 Mrd.).
    • Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal auf **29,2 Mio. Euro**; die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf **6,5 %**.
    • In den ersten neun Monaten betrug das bereinigte EBIT **87,2 Mio. Euro**, bei einer Marge von **6,4 %**.
    • Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal bei **53 Mio. Euro**. Die Nettofinanzverbindlichkeiten betrugen **350 Mio. Euro**; die bereinigte Nettoverschuldungsquote sank auf **1,7**.
    • Der operative Free Cashflow belief sich im dritten Quartal auf **28,5 Mio. Euro** und nach neun Monaten auf **minus 29 Mio. Euro**. Die übrigen Jahresprognosen und der mittelfristige Ausblick bleiben unverändert; vollständige Zahlen folgen am **5. November 2026**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei ElringKlinger ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,07 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,1900EUR das entspricht einem Plus von +0,68 % seit der Veröffentlichung.


    ElringKlinger

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    ISIN:DE0007856023WKN:785602
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