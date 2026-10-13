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    ROUNDUP

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    Schwaches Jahr für die deutschen Autobauer - China-Probleme

    Für Sie zusammengefasst
    • Autoverkäufe deutscher Konzerne sinken weiter
    • China belastet alle, BMW gleicht Verluste teils aus
    • VW, Audi, Porsche und Mercedes verlieren deutlich
    ROUNDUP - Schwaches Jahr für die deutschen Autobauer - China-Probleme
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN/WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes , Volkswagen , Audi und jetzt auch BMW : Die deutschen Autokonzerne steuern auf ein Jahr mit schwachen Verkäufen zu. Im dritten Quartal sind die Auslieferungen bei allen Herstellern zurückgegangen. Überall schmerzt der Einbruch des chinesischen Marktes.

    Manche können mit anderen Märkten zumindest Teile davon ausgleichen. So zum Beispiel BMW. Die Münchner haben als letzte ihren Absatz von Juli bis September vorgelegt. Die Spanne der Rückgänge bei den Auslieferungen liegt zwischen gut 6 bis fast 20 Prozent. Die Zahlen sind angesichts der etwas unterschiedlichen Berechnung nicht eins zu eins miteinander vergleichbar, zeigen aber dennoch eine Entwicklung auf. Ein Überblick:

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    BMW - Spartanburg und Neue Klasse helfen

    Die Münchner verzeichnen auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf gut 551.000 Fahrzeuge. Damit kommen sie von den deutschen Herstellern am glimpflichsten davon. Dabei hat es auch sie in China hart erwischt: Dort geht es um fast ein Viertel auf gut 114.300 Autos nach unten. Allerdings legt BMW in Europa dank starker Nachfrage nach Elektroautos wie dem neuen iX3 um 2,7 Prozent auf rund 235.600 Autos zu. Und in den USA profitieren die Münchner vom Werk in Spartanburg, das ihnen bei vielen Autos die Zölle erspart und können hier ebenfalls zulegen - um 2,5 Prozent auf mehr als 106.700 Autos.

    Blickt man auf die ersten neun Monate des Jahres, kommt der Konzern mit 1,71 Millionen Fahrzeugen auf einen Rückgang von 4,9 Prozent. Die Kernmarke entwickelt sich bei alledem etwas schlechter als der Konzern insgesamt. Im dritten Quartal geht es um 6,8 Prozent auf fast 479.300 Autos nach unten. Damit liegt sie aber deutlich über den beiden alten Rivalen Mercedes und Audi.

    Volkswagen - das Minus wächst

    In Wolfsburg nahm die Talfahrt zuletzt an Tempo zu: Von Juli bis September verkaufte der VW -Konzern 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Marken - und damit 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal hatte das Minus noch bei 8,6 Prozent gelegen. Bei der Kernmarke sah es noch schlechter aus: Im dritten Quartal wurden 19,3 Prozent weniger Autos an Kunden ausgeliefert, insgesamt mehr als 946.000 Stück. Neben Volkswagen gehören unter anderem Audi, Porsche , Skoda, Seat und Cupra zum Konzern.

    Besonders heikel für den Konzern ist ebenfalls China: Die VW-Verkaufszahlen in der Volksrepublik sanken im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

    Europas größter Autobauer kämpft in dem Land - wie die anderen deutschen Hersteller - mit einem rückläufigen Gesamtmarkt, einem starken Preisdruck und wachsender Konkurrenz heimischer Unternehmen. Das überschattet auch andere Entwicklungen, wie die deutlich steigende Nachfrage nach E-Autos in Europa. In den ersten neun Monaten des Jahres lagen die Auslieferungen im gesamten Konzern bei gut 6 Millionen Fahrzeugen (minus 9,0 Prozent).

    Audi - China schlägt voll durch

    Die Ingolstädter VW-Tochter hat es im dritten Quartal besonders hart erwischt. Ihre Auslieferungen sind um fast ein Fünftel eingebrochen. Audi leidet nicht nur in China, sondern auch in den USA, wo die Marke - anders als beispielsweise BMW - kein eigenes Werk hat, mit dem sich die Zollbelastung reduzieren ließe. Und zu alledem kommen noch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2. Insgesamt waren es von Juli bis September 314.905 Audis - 19,7 Prozent weniger als ein Jahr davor.

    Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei Audi ist, zeigt sich auch, wenn man mit älteren Zahlen vergleicht. Im dritten Quartal 2023 hatte Audi noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert. Rund die Hälfte mehr als jetzt.

    Porsche - keine Erholung in Sicht

    Auch Porsche bleibt von der Entwicklung nicht verschont: Die Schwaben lieferten im dritten Quartal gut 56.000 Sport- und Geländewagen aus, 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten sanken die Verkäufe ähnlich stark. Neben dem Auslaufen der Produktion der Verbrenner-Modelle Cayman und Boxster sowie entfallenen Steuervergünstigungen für E-Fahrzeuge in den USA belastet wieder einmal: China. Dort fielen die Zahlen in den ersten neun Monaten um 33 Prozent auf rund 21.500 Fahrzeuge.

    Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern: Die Porsche-Führung um Chef Michael Leiters stellt sich darauf ein, künftig höchstens noch ein Zehntel ihrer Fahrzeuge in dem einst so lukrativen Markt zu verkaufen. Im Spitzenjahr 2020 hatte China noch fast 35 Prozent des Absatzes der VW-Tochter ausgemacht. 2025 waren es noch knapp 15 Prozent - Tendenz fallend.

    Mercedes-Benz - außerhalb Chinas im Plus

    Die Stuttgarter haben im dritten Quartal ebenfalls weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzern setzte gut 407.000 Pkw ab - und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Schon im ersten Halbjahr waren die Verkaufszahlen gesunken. In China ging der Absatz zuletzt um 31 Prozent zurück. Mercedes verwies auf ein weiterhin schwieriges Pkw-Marktumfeld und auf intensiven Wettbewerb.

    Mit fast einem Drittel aller Pkw-Verkäufe ist China für den Autobauer der wichtigste Markt. Entsprechend stark wirkt sich der Rückgang dort aus. Ein Plus in den USA und Deutschland konnte das nicht wettmachen. Außerhalb Chinas legten die Verkäufe um ein Prozent zu. Bergauf ging es auch bei E-Autos: Im dritten Quartal verkaufte der Konzern weltweit 68.400 vollelektrische Fahrzeuge. Ein Plus von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und Rekord./ruc/jwe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 53,12 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,98 %/+74,83 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Trendumkehr der BMW-Aktie und ein von einem Teilnehmer genanntes Kursziel von 43 Euro. Thematisiert werden Stellenabbau sowie befürchtete Absatz- und Umsatzverluste durch BMWs politische Positionierung. Positiv bewertet werden die Technik der Neuen Klasse und die iX3-Vorbestellungen. Dem stehen Vorbehalte gegenüber Investments in Autowerte und Zweifel an der Langlebigkeit hochgezüchteter Dreizylindermotoren gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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