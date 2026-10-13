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    IsoEnergy gibt die Ernennung von Nathan Bridge zum Vice President für Exploration und Dr. Dan Brisbin zum Vice President für Geologie bekannt

    IsoEnergy gibt die Ernennung von Nathan Bridge zum Vice President für Exploration und Dr. Dan Brisbin zum Vice President für Geologie bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, 13. Oktober 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... freut sich, die Ernennung von Nathan Bridge, M.Sc., P.Geo., zum Vice President für Exploration bekannt zu geben. Dr. Dan Brisbin, P.Geo., wechselt von seiner Position als Vice President für Exploration in die neu geschaffene Rolle des Vice President für Geologie.

     

    Herr Bridge ist ein professioneller Geowissenschaftler mit umfassender Erfahrung in der Uranexploration im Athabasca-Becken. Er war fünf Jahre lang als Vice President, Exploration bei CanAlaska Uranium Ltd. tätig, wo er das Explorationsteam während der Entdeckung und Erschließung der Pike-Zone im West-McArthur-Projekt leitete. Bevor er zu CanAlaska kam, war er mehr als ein Jahrzehnt bei der Cameco Corporation tätig, wo er Explorations-, Abgrenzungs- und geotechnische Bohrprogramme leitete. Er war leitender Geologe im Fox-Lake-Entdeckungsteam von Cameco, das die Lagerstätte von der Exploration über die Entdeckung bis hin zur Ressourcenbestimmung vorantrieb, und arbeitete außerdem an Programmen in Cigar Lake, Eagle Point und Millennium mit. Herr Bridge verfügt über einen B.Sc.- und einen M.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Western Ontario.

     

    Dr. Brisbin verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Exploration und Bergbaugeologie, davon mehr als 20 Jahre in der Uranexploration, unter anderem in Funktionen bei Falconbridge Limited, der Cameco Corporation und Alamos Gold Inc. Seit seinem Eintritt bei IsoEnergy im Jahr 2023 und als Vice President, Exploration seit Januar 2024 hat er die Erkundung des Larocque-Trends geleitet, die zu weiteren mineralisierten Bohrlochdurchschneidungen entlang des Hurricane-South-Trends führte, und ein Portfolio von Projekten im Frühstadium im östlichen Athabasca-Becken bis zur Bohrreife vorangetrieben. Als Vice President, Geology, wird er die technische Gesamtleitung über alle Projekte des Unternehmens übernehmen und die weltweite Projektentwicklung sowie die technische Bewertung neuer Wachstumschancen leiten. Dr. Brisbin hat einen Honours B.Sc., einen M.Sc. und einen Ph.D. von der Queen’s University.

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