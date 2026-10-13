ZenaTech meldet über 27 % organisches Wachstum bei bestehenden Drone as a Service-Betrieben und schätzt Gesamtumsatz für 3. Quartal 2026 auf 13,4 Mio. bis 14,8 Mio. CAD

Vancouver, British Columbia (13. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 27,1 % im Jahr 2026 über seine DaaS-Betriebe hinweg bekannt. Die Kennzahl misst das organische Umsatzwachstum, das in den etwa 20, vorwiegend in den USA gelegenen DaaS-Standorten erzielt wurde, die 2025 hinzugekommen sind, und berücksichtigt keine im Jahr 2026 abgeschlossenen Übernahmen. Einige dieser einzelnen DaaS-Standorte generierten in diesem Zeitraum ein organisches Wachstum von über 40 %.

ZenaTech schätzt außerdem, dass der Gesamtumsatz für das dritte Quartal 2026 zwischen 13,4 Millionen CAD und 14,8 Millionen CAD (9,5 Millionen USD bis 10,5 Millionen USD) liegen wird, gegenüber einem gemeldeten Umsatz von 9,3 Millionen CAD (etwa 6,6 Millionen USD) im zweiten Quartal. Der Umsatz des DaaS-Segments machte im zweiten Quartal 2026 etwa 93 % des Gesamtumsatzes aus. Diese Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der tatsächliche Umsatz könnte von den geschätzten Beträgen abweichen.

„Ein organisches Wachstum von über 27 % an den 2025 erworbenen Standorten zeigt, dass das Drone-as-a-Service-Modell wie geplant funktioniert: Wir erwerben etablierte Vermessungs- und Inspektionsunternehmen, integrieren Drohnen und KI in deren Arbeitsablauf und sehen die Ergebnisse in ihrem Umsatz“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Wir setzen unsere Pläne schnell um, und jeder neue Standort stärkt die Plattform für KI-Autonomie, die wir im gesamten Netzwerk aufbauen. Drohnenbasierte Landvermessung und Inspektion sind ein differenziertes Angebot in einer traditionellen Branche. Unsere Marketing-Investitionen bauen Markenbekanntheit und Wiedererkennungswert auf und der Schwerpunkt unserer Übernahmestrategie liegt gezielt auf Regionen, in denen geografische Expansion und wirtschaftliche Entwicklung das Wachstum der Bauwirtschaft und der Unternehmen fördern und damit die Nachfrage nach DaaS antreiben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination ZenaTech für ein nachhaltiges Wachstum positioniert.“

Zur Einordnung: IBISWorld schätzt, dass die US-amerikanische Vermessungs- und Kartierungsbranche zwischen 2021 und 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 1,3 % gewachsen ist. Das durchschnittliche organische Wachstum des Unternehmens von 27,1 % ist über 20 Mal so hoch wie diese Branchenwachstumsrate.

Das Management führt das organische Wachstum auf eine Kombination aus operativen und kommerziellen Faktoren zurück. Operativ integriert ZenaTech Drohnen und KI in den Arbeitsablauf eines jeden Standorts, beschleunigt die Feldarbeit sowie die Datenbereitstellung und automatisiert weitere Teile des Prozesses, wodurch Standorte mehr Aufträge mit ihren bestehenden Teams bearbeiten können. Das Unternehmen schult zudem bestehende Landvermesser zu Drohnenpiloten, wodurch die Kapazitäten erweitert und gleichzeitig die Arbeitskosten gesenkt werden. Kommerziell erweitern die Marketing-Investitionen von ZenaTech den Bekanntheitsgrad seiner DaaS-Marke und generieren Leads. Zudem führt das Unternehmen Dienstleistungspakete ein, die auf wachstumsstarke Segmente zugeschnitten sind, darunter Vermessungen für den Bau von KI-Rechenzentren und Dienstleistungen für große Wohnungsbaufirmen.

Das Drone-as-a-Service-Modell von ZenaTech ist Software as a Service (SaaS) ähnlich, aber anstatt Software über ein Abonnement bereitzustellen, liefert es schlüsselfertige, drohnengestützte Dienste und Daten auf Basis wiederkehrender Abonnements oder nutzungsabhängiger Abrechnung. Die Plattform bietet Unternehmens- und Behördenkunden Drohnendienste unter Verwendung ihrer vertikal integrierten ZenaDrone-Drohnen für eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs- und Präzisionslandwirtschaftslösungen an, wodurch Kunden keine eigenen kommerziellen Drohnenflotten besitzen, betreiben und warten müssen. Durch den Erwerb etablierter, digitalisierungsarmer Dienstleistungsunternehmen baut ZenaTech ein skalierbares globales Drone-as-a-Service-Netzwerk und eine Plattform für KI-Autonomie mit wiederkehrenden Umsätzen und einem bestehenden Kundenstamm auf und integriert gleichzeitig moderne Drohnentechnologien, um höhere Geschwindigkeit, Präzision, Sicherheit und datenbasierte Einblicke zu liefern. Das Unternehmen baut seine geografische Präsenz, sein Dienstleistungsangebot und seine Drohnenfähigkeiten kontinuierlich aus, um ein langfristiges Wachstum voranzutreiben.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Ihr Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei Produktionsstätten weltweit in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 0,966EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

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