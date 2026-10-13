Maxus Mining schließt VTEM-Untersuchung auf mehreren Projekten seines Portfolios an kritischen Mineralien in British Columbia ab

Vancouver, B.C. / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, den Abschluss seines luftgestützten geophysikalischen Multiprojekt-Untersuchungsprogramms im Jahr 2026 (das „Programm“) über den Projekten Alturas, Hurley, Quarry und Lotto des Unternehmens in British Columbia (zusammen die „Projekte“) bekannt zu geben.

Das von Geotech Ltd. („Geotech“) durchgeführte Programm umfasste helikoptergestützte Versatile Time-Domain Electromagnetic („VTEM“)- und magnetische Vermessungen in sechs (6) Vermessungsblöcken, darunter die Projektgebiete Alturas West und East, Hurley West und East, Quarry sowie Lotto. Das Programm war darauf ausgelegt, etwa 1.446 Linienkilometer an luftgestützten Vermessungen über die sechs (6) Blöcke abzudecken.

Die abschließende Aufbereitung der Vermessungsdatensätze ist derzeit im Gange, wobei das Unternehmen davon ausgeht, die endgültigen Dateien in den kommenden Wochen zu erhalten. Die fertigen Datensätze werden mit bestehenden geologischen, geochemischen, strukturellen und historischen Explorationsinformationen zusammengeführt, um die Ermittlung und Priorisierung von Bohrzielen auf den Projekten zu unterstützen.

„Der Abschluss dieses umfangreichen geophysikalischen Programms stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung unseres Explorationsportfolios in British Columbia dar“, sagte Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. „Wir verfügen nun über moderne luftgestützte elektromagnetische und magnetische Erhebungen auf vier unserer fünf Projekte, die unserem technischen Team wichtige Datensätze zur Bewertung höffiger Strukturen und zur Verfeinerung der Explorationsziele liefern. Wir freuen uns darauf, die endgültig aufbereiteten Daten zu erhalten und die Interpretation in jedem einzelnen Projekt voranzutreiben.“

VTEM-Untersuchungsprogramm 2026

Das VTEM-Programm wurde konzipiert, um das Verständnis des Unternehmens für die Geologie des Untergrunds auf vier (4) seiner Explorationsprojekte in British Columbia zu verbessern, indem Variationen der elektromagnetischen und magnetischen Signale kartiert wurden.

Die Vermessungen wurden in folgenden Gebieten durchgeführt:

Antimonprojekt Alturas – West- und Ostblöcke

Antimonprojekt Hurley – West- und Ostblöcke

Antimonprojekt Quarry

Wolframprojekt Lotto

Geotech setzte sein helikoptergestütztes VTEM-System für zeitbereichsbezogene elektromagnetische und magnetische Messungen ein. Die daraus resultierenden Datensätze verbessern die Auflösung und Qualität der geophysikalischen Informationen zu den Projekten erheblich und liefern wichtige Erkenntnisse über leitfähige Strukturen im Untergrund, geologische Kontakte, Strukturen und magnetische Muster, die zusammen mit den bestehenden Explorationsdatensätzen des Unternehmens auf Metallanreicherungen hin ausgewertet werden können.

Convolutions Geoscience Corp. („Convolutions“) unter der Leitung von Kyle Patterson, P.Geo., führte während der Datenerfassung eine externe Qualitätskontrolle der Vermessungsdaten durch und unterstützt das Unternehmen bei der geophysikalischen Interpretation und der Zielerstellung.

Nach Erhalt der endgültig aufbereiteten Datensätze beabsichtigt Maxus, die geophysikalischen Ergebnisse mit den verfügbaren geologischen Kartierungen, historischen Explorationsdaten, Oberflächenprobenahmen und anderen projektspezifischen Datensätzen zu integrieren, um Gebiete für nachfolgende Explorationsprogramme einzugrenzen.

Vorläufige Interpretation für Alturas West

Wie das Unternehmen am 15. September 20261 bekannt gab, wurden vorläufige VTEM-Daten aus dem Projekt Alturas West bereits in das Explorationsprogramm des Unternehmens integriert.

Die von Convolutions durchgeführte Erstauswertung und Maxwell-Plattenmodellierung ergaben mehrere angepasste leitfähige Signale, die entlang eines Korridors verteilt sind, der sich über einen mehr als 900 Meter langen Abschnitt der kartierten Alps-Alturas-Scherzone erstreckt, einschließlich Signalen unterhalb oder in der Nähe der historischen Alps-Alturas-Bergwerksanlagen (siehe Abbildung 1).

Die Modellierung lieferte zusätzliche Anhaltspunkte zur Eingrenzung der potenziellen Lage und Geometrie der leitfähigen Quellen und wurde im Rahmen des Bohrzielerstellungsprozesses des Unternehmens für das Jahr 2026 mit der kartierten Geologie, den historischen Abbaubereichen und strukturellen Messungen integriert.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die angepassten Maxwell-Platten vereinfachte und nicht eindeutige Modelle möglicher leitfähiger Quellen darstellen. Die geologischen Ursachen der leitfähigen Signale wurden noch nicht bestätigt, und geophysikalische Signale allein belegen weder das Vorhandensein noch den Gehalt oder die Kontinuität einer Mineralisierung.

Die Auswertung der Alturas-West-Untersuchung wird nach Erhalt des endgültig aufbereiteten Untersuchungsdatensatzes und der Integration mit den Beobachtungen aus dem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm 2026 weiter verfeinert.

Abbildung 1: Räumliche Ausdehnung der von Convolutions erstellten Maxwell-Platten-Modellierung und Standorte der Bohrplattformen auf Alturas im Jahr 2026.

Nächste Schritte

Der Erhalt der endgültigen, aufbereiteten VTEM- und Magnetik-Datensätze wird es dem Unternehmen und Convolutions ermöglichen, die projektspezifische Interpretation in den gesamten Untersuchungsgebieten voranzutreiben.

Das Unternehmen beabsichtigt, diese Datensätze als einen Bestandteil seines umfassenderen Prozesses zur Festlegung von Explorationszielen zu nutzen und dabei geophysikalische Messwerte mit geologischen, strukturellen, geochemischen und historischen Explorationsinformationen zu integrieren, sofern diese verfügbar sind. Die durch diese Arbeiten identifizierten Schwerpunktgebiete können für Folgekartierungen, Prospektionsarbeiten, Probenahmen, zusätzliche geophysikalische Auswertungen und/oder die Bewertung von Bohrzielen in Betracht gezogen werden, je nach Eignung für das jeweilige Projekt.

Maxus geht davon aus, weitere Updates bereitzustellen, sobald die Auswertung der endgültigen Datensätze voranschreitet.

Einbindung der Community

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Communities ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und „qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf den Projekten geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahme-, Analyse- und sonstigen Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Person weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den Projekten. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den Projekten erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m‖ ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO₃§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweise

1 Pressemitteilung von Maxus Mining – 15. September 2026 – „Maxus Mining Refines Alturas West Drill Targets with VTEM Interpretation and Maxwell Plate Modelling” – Link

¶ Equinox Resources – 8. November 2024 – „Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb” – Link

‖ „Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling” – 24. Februar 2025 – Link

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 – Link

† NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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Die Maxus Mining Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 0,306EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

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