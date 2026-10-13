Johnson & Johnson erhöht Prognose - Rückstellungen für Rechtsvergleich belasten

Der Mittelpunkt der neuen Spanne liegt über den Erwartungen der Analysten. Zudem erhöhte das Unternehmen das untere Ende der Wachstumsspanne beim Umsatz und erwartet nun 7,2 bis 7,6 Prozent. Johnson & Johnson hatte erst im Juli seine Prognose erhöht.

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson hat seine Gewinnprognose erneut erhöht. Dabei profitieren die Amerikaner von der Nachfrage nach neuen Medikamenten bei Krebs und Autoimmunerkrankungen. Dies glich ein eher schwächeres Wachstum bei Medizinprodukten aus. Johnson & Johnson erwartet für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 11,05 bis 11,15 US-Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor hatte das Management 10,96 bis 11,11 Dollar in Aussicht gestellt.

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Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar (rund 22,7 Mrd Euro). Dabei legte die Pharmasparte um 7,7 Prozent zu, während das Geschäft mit Medizinprodukten um 2,5 Prozent wuchs. Unter dem Strich verdiente der Konzern lediglich 210 Millionen Dollar, nach knapp 5,2 Milliarden im Vorjahr.

Dabei belasteten Rückstellungen, nachdem der Konzern im jahrelangen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Talkumprodukte einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt hatte. Der US-Pharmakonzern zahlte rund 5,5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung der Klagen. Bereinigt sank der Nettogewinn leicht um 6,8 Prozent auf 6,3 Milliarden.

Die Aktie legte vorbörslich zunächst zu, drehte dann aber ins Minus./nas/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Johnson & Johnson Aktie Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 230,4 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Johnson & Johnson Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Johnson & Johnson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.



