Linke sagt Gespräch mit Vonovia-Chef kurzfristig ab
- Gespräch zwischen Linke und Vonovia scheitert am Streit
- Streit um Journalisten bei vertraulichem Gespräch
- Berliner Linke will große Konzerne vergesellschaften
BERLIN (dpa-AFX) - Ein geplantes Gespräch zwischen dem Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic über die Wohnungspolitik in Berlin ist gescheitert. Die Linke sagte das für den Mittag geplante Treffen eigenen Angaben zufolge kurzfristig ab, weil der Immobilienkonzern die Teilnahme eines Journalisten abgelehnt habe und auf ein Gespräch hinter verschlossenen Türen bestehe. Dabei sei von Anfang an "ein unabhängiger Journalist auf Initiative von Vonovia selbst in die Kommunikation eingebunden und Teil der Abmachung" gewesen. "Ich bedauere, dass Vonovia die Vereinbarung gebrochen hat", sagte Pantisano.
Vonovia widersprach dieser Darstellung. Einer journalistischen Begleitung des vertraulichen Gesprächs habe man von Anfang an nicht zugestimmt, teilte Sprecherin Nina Henckel auf dpa-Anfrage mit. "Selbstverständlich hätten beide Seiten im Anschluss öffentlich über den Austausch sprechen können."
Die Linke hat vor einigen Wochen die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen und will im Kampf gegen die Wohnungskrise in der Hauptstadt große Immobilienkonzerne vergesellschaften. Die Partei greift Vonovia immer wieder direkt an und hält dem Konzern "unerklärliche Mieterhöhungen, undurchsichtige Nebenkostenabrechnungen oder monatelanges Warten auf längst überfällige Reparaturen" vor. Pantisano sprach mit Blick auf Vonovia von "organisierter Kriminalität, von Mietenmafia".
Beide Seiten machten deutlich, dass sie grundsätzlich weiterhin zu einem Gespräch bereit seien./wim/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 15,38 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,12 %/+104,20 % bedeutet.
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Wenn man sich Mal etwas einliest: bei Enteignung läuft die Abwägung der Interessen so: dass der Staat überhaupt enteignen darf ist Privileg genug und der Enteignete darf nicht schlechter gestellt werden. Deshalb gibt es häufig sogar einen kleinen Aufschlag zum Verkehrswert.
ich habe es mal gegoogelt:
|Unternehmen
|Bilanziertes Portfolio (IFRS)
|Abgeleiteter Wert pro m² Wohnfläche
|HOWOGE
|ca. 15,2 Mrd. € (Gesamtportfolio)
|ca. 2.450 – 2.600 €
|Gewobag
|ca. 12,77 Mrd. €
|ca. 2.650 – 2.800 €
|Deutsche Wohnen
|ca. 24,46 Mrd. €
|ca. 2.700 – 2.900 €
Das Rahmengesetz, das eine Vergesellschaftung in Berlin überhaupt erst ermöglicht, tritt erst 2028 in Kraft. Nach aktueller Rechtslage könnte folglich auch das eigentliche Vergesellschaftungsgesetz nicht früher erlassen werden. Sicherlich wird man jedoch auch das Rahmengesetz entsprechend anpassen. Mit langwierigen Verfahren ist in jedem Fall zu rechnen.
Besonders schwierig dürfte die Bestimmung der angemessenen Entschädigungshöhe werden. Wie hoch sie ausfällt, lässt sich heute nicht seriös beziffern. Klar ist allerdings, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften unterscheiden sich in ihrem Geschäftsmodell nicht grundlegend von Deutsche Wohnen und Co. auch sie führen ihre Immobilien mit erheblichen Wertansätzen in der Bilanz (insbesondere durch den Rückkauf von der Deutschen Wohnen zu Marktpreisen 2021).
Daraus ergibt sich ein Dilemma: Entweder man vergesellschaftet diese Bestände mit – oder man ist zu entsprechenden Wertanpassungen gezwungen. Beides würde den Landeshaushalt zusätzlich belasten.