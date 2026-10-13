🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Wohnen AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Wohnen
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linke sagt Gespräch mit Vonovia-Chef kurzfristig ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Gespräch zwischen Linke und Vonovia scheitert am Streit
    • Streit um Journalisten bei vertraulichem Gespräch
    • Berliner Linke will große Konzerne vergesellschaften
    Linke sagt Gespräch mit Vonovia-Chef kurzfristig ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein geplantes Gespräch zwischen dem Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic über die Wohnungspolitik in Berlin ist gescheitert. Die Linke sagte das für den Mittag geplante Treffen eigenen Angaben zufolge kurzfristig ab, weil der Immobilienkonzern die Teilnahme eines Journalisten abgelehnt habe und auf ein Gespräch hinter verschlossenen Türen bestehe. Dabei sei von Anfang an "ein unabhängiger Journalist auf Initiative von Vonovia selbst in die Kommunikation eingebunden und Teil der Abmachung" gewesen. "Ich bedauere, dass Vonovia die Vereinbarung gebrochen hat", sagte Pantisano.

    Vonovia widersprach dieser Darstellung. Einer journalistischen Begleitung des vertraulichen Gesprächs habe man von Anfang an nicht zugestimmt, teilte Sprecherin Nina Henckel auf dpa-Anfrage mit. "Selbstverständlich hätten beide Seiten im Anschluss öffentlich über den Austausch sprechen können."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Long
    15,64€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,65€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Linke hat vor einigen Wochen die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen und will im Kampf gegen die Wohnungskrise in der Hauptstadt große Immobilienkonzerne vergesellschaften. Die Partei greift Vonovia immer wieder direkt an und hält dem Konzern "unerklärliche Mieterhöhungen, undurchsichtige Nebenkostenabrechnungen oder monatelanges Warten auf längst überfällige Reparaturen" vor. Pantisano sprach mit Blick auf Vonovia von "organisierter Kriminalität, von Mietenmafia".

    Beide Seiten machten deutlich, dass sie grundsätzlich weiterhin zu einem Gespräch bereit seien./wim/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 15,38 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,12 %/+104,20 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Wohnen - A0HN5C - DE000A0HN5C6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Wohnen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Linke sagt Gespräch mit Vonovia-Chef kurzfristig ab Ein geplantes Gespräch zwischen dem Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano und Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic über die Wohnungspolitik in Berlin ist gescheitert. Die Linke sagte das für den Mittag geplante Treffen eigenen Angaben zufolge kurzfristig …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     