ROUNDUP
US-Krankenversicherer Unitedhealth erhöht Gewinnziel erneut - Kursplus
- Unitedhealth hebt Gewinnziel für 2025 erneut an
- Quartalsgewinn je Aktie steigt auf 4,69 Dollar
- Geringere Medizinkosten stärken Gewinn und Prognose
EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Für das laufende Jahr wird Konzernchef Stephen Hemsley noch einmal zuversichtlicher. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun mindestens 20,50 US-Dollar erreichen. Zuletzt hatte Hemsley 19,50 bis 20 Dollar je Aktie im Plan. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Unitedhealth-Aktie um gut zwei Prozent zu.
Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht. Nun hob UnitedHealth die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr zum dritten Mal an. Die medizinischen Ausgaben machten nämlich einen geringeren Anteil an den Prämieneinnahmen aus als von Analysten erwartet. Daher blieb mehr Geld für Verwaltungskosten und Gewinn übrig.
Zudem profitierte das Unternehmen von der Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 610 Millionen US-Dollar. Das Geld wurde für medizinische Leistungsansprüche zurückgestellt, die letztendlich nicht benötigt wurden.
Mit Blick auf den Anstieg der Gesundheitskosten sagte Finanzchef Wayne DeVeydt: "Der Trend bleibt auf hohem Niveau, ist aber sehr stabil." Krankenversicherer und Ärzte haben mit steigenden Kosten und sich ändernden staatlichen Richtlinien zu kämpfen, die den Amerikanern den Zugang zur medizinischen Versorgung erschweren.
Derweil legte der bereinigte Gewinn je Aktie in den drei Monaten bis Ende September von 2,92 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,69 US-Dollar zu. Damit übertraf der Krankenversicherer die durchschnittliche Schätzung der Analysten. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss zog um drei Viertel auf 4,1 Milliarden Dollar an. Der Konzernumsatz schrumpfte hingegen leicht auf 112,7 Milliarden US-Dollar (knapp 101 Mrd Euro).
Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Das Management kappte seine Jahresziele und strich sie später wegen hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett, bevor der frühere Chef Hemsley zurück an die Spitze wechselte. Das Unternehmen verkauft nun Geschäftsteile, soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften./mne/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 347 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,1333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.
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Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021
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Ob nun 489 oder 500 US habe ich im Chart gezeichnet!
Uns Beiden weiterhin gutes Gelingen,
Gruss RS
Es scheinen nicht viele User noch bei der Aktie investiert zu sein, schade der Aufschwung beginnt!
UnitedHealth Group Aktie ... WKN: 869561 .....ISIN: US91324P1021
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22. Juni 2026 UnitedHealth investiert 3 Milliarden Dollar in die KI-Strategie
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-bets-3-billion-ai-133130049.html
UnitedHealth Group ( NYSE:UNH ) stellt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt ihrer Sanierungsstrategie, um sich vom Gewinneinbruch des letzten Jahres zu erholen. Der größte US-amerikanische Krankenversicherer plant, in den Jahren 2026 und 2027 drei Milliarden US-Dollar in KI zu investieren. Führungskräfte geben an, dass die Technologie bereits jetzt eine Rendite von 2:1 generiert, indem sie manuelle Arbeit automatisiert, die Effizienz steigert und potenziell den Patientenkomfort erhöht.
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Das Unternehmen setzt KI für eine Vielzahl administrativer Aufgaben ein, von der Auswertung von Patientenakten für mobile Pflegekräfte über die Analyse von Millionen von Kundenanrufen bis hin zum Testen von KI-Systemen, die Arztpraxen anrufen, um Termine zu vereinbaren. UnitedHealth erwartet zudem, dass KI in diesem Jahr zu einer Senkung der Betriebskosten um fast eine Milliarde US-Dollar beitragen wird, während Optum Real, ein System zur Überprüfung des Versicherungsschutzes für medizinische Leistungserbringer, seit seinem Start im letzten Jahr rund eine Milliarde Transaktionen verarbeitet hat.
Die Wall Street scheint sich auf die potenziellen Kosteneinsparungen zu konzentrieren. Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass Versicherer und medizinische Leistungserbringer jährlich 80 Milliarden US-Dollar für administrative Transaktionen ausgeben. Dennoch muss UnitedHealth die skeptische Öffentlichkeit möglicherweise davon überzeugen, dass KI den Patienten zugutekommt und nicht nur den Gewinn steigert. Das Unternehmen sieht sich mit Klagen wegen Versicherungsalgorithmen und genauerer Prüfung konfrontiert, nachdem ein Bericht des US-Generalinspekteurs einen Algorithmus von naviHealth mit höheren Ablehnungsquoten in Verbindung brachte, die jedoch im Berufungsverfahren fast immer aufgehoben wurden.
UnitedHealth (UNH) unternimmt wichtigen Schritt zur Beilegung des FTC-Preisstreits um Insulin
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-unh-takes-major-step-130934214.html
Mit einem Leerverkaufsanteil von 2,12 % der ausstehenden Aktien zählt UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ) zu den 7 besten Aktien im Bereich Langlebigkeit und Anti-Aging, die man kaufen sollte .
Am 12. Juni erzielten Tochtergesellschaften der UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), darunter OptumRx und Emisar Pharma Services, eine Einigung mit der Federal Trade Commission (FTC) zur Beilegung von Vorwürfen wettbewerbswidriger und unlauterer Rabattpraktiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung von Insulinmedikamenten. Gemäß der Vereinbarung wird das Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zur Prüfung eines Vergleichsvorschlags durch die FTC ausgesetzt. Die FTC ordnete die Aussetzung aller Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zu ihrer Prüfung und Entscheidung über den Vergleichsvorschlag an. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Beilegung des aufsichtsrechtlichen Sachverhalts dar.
Am 8. Juni hob JPMorgan das Kursziel für UnitedHealth Group von 420 auf 466 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Unternehmen aktualisierte seine Modelle für Gesundheitsdienstleistungen und erhöhte seine Bewertungsprognose, was das anhaltende Vertrauen in das langfristige Ertragspotenzial und die Marktposition des Unternehmens im Gesundheitssektor widerspiegelt.
Die UnitedHealth Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota. Sie bietet über UnitedHealthcare Krankenversicherungen und über Optum pharmazeutische Leistungen und Pflegedienstleistungen an. Über die UnitedHealth Foundation finanziert sie Forschung zum gesunden Altern und baut Medicare Advantage aus, um die Lebenserwartung zu verbessern.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS