JPMORGAN stuft BP auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal habe einen deutlichen Abbau der Nettoverschuldung signalisiert, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 7,10EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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