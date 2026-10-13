RBC stuft BP auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein operativ solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine erhöhten Ergebnisprognosen für 2026 lägen klar über den Konsensschätzungen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 7,10EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
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