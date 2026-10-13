Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten

Grüni.... ich kann hier nur Dir ans "Bein pinkeln", weil die anderen einen echten Mehrwert liefern. Dabei lese ich durchaus gerne kritische Beiträge, auch wenn sie negativ ausfallen. Es muss nicht immer alles positiv sein. Entscheidend ist, dass man sich mit Inhalten auseinandersetzt und Argumente liefert.

Schau dir doch einmal deine Beiträge an. Was bleibt davon übrig? Nichts.... außer zweizeiligem Gerede ohne wirklichen Inhalt.

Nimm dagegen einmal meine letzten beiden Beiträge. Ich behaupte nicht, dass jeder darin etwas Interessantes finden muss. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere kluge Gedanke dabei ist, aus dem man etwas mitnehmen kann. Gerade der Vergleich mit Moderna ist aus meiner Sicht wichtig. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie knapp das Unternehmen zeitweise vor dem finanziellen Aus stand, wie viele Aktien im Umlauf sind und was ein Kurs von 20 Dollar bei Moderna im Vergleich zu BioNTech bedeuten würde. Bei entsprechender Betrachtung der Aktienzahl hätte das bei BioNTech einem Kurs von ungefähr 11 Dollar entsprochen. Genau solche Zusammenhänge sind es, über die man diskutieren sollte.

Auch meinen Beitrag über Bernd Förtsch habe ich nicht ohne Grund geschrieben. Ich beobachte ihn und sein geschäftliches Umfeld seit rund 28 Jahren. Wer diese Geschichte kennt, kann daraus durchaus etwas über die Mechanismen des Börsenjournalismus und die Dynamik an den Märkten lernen.

Wenn ich mir dagegen deine Beiträge anschaue, fehlt mir genau das....eine Information, eine belastbare Zahl, ein interessanter Link, eine nachvollziehbare Analyse oder wenigstens ein Gedanke, über den man diskutieren kann. Es geht mir ausdrücklich nicht darum, dass du kritisch oder negativ schreibst. Im Gegenteil....Kritische Beiträge sind wichtig, sofern sie Substanz haben.

Was mich extrem stört, ist die Art und Weise, wie sich das Forum dadurch entwickelt. Ich schaue teilweise tagelang nicht hinein. Wenn ich mich dann wieder einlogge und erneut mehrere deiner Beiträge sehe, die für mich keinen erkennbaren Mehrwert bieten, verliere ich zunehmend die Lust an diesem Forum.

Für mich trägt Deine Art des Schreibens dazu bei, das Forum kaputtzumachen. Und wenn andere das dann noch mit Daumen nach oben belohnen oder mit Kommentaren wie „gut gekontert, Respekt“ feiern, frage ich mich schon, wofür genau dieser Respekt eigentlich verdient wurde.

Winfix, ganz ehrlich: Hat Grüni hier schon einmal eine Information, eine Zahl oder eine Analyse geliefert, die dir bei deiner Einschätzung der Aktie wirklich weitergeholfen hat? Wenn ja, dann nenne sie gerne.

Grüni, mein Vorschlag ist deshalb ganz einfach... Fang an, Inhalte zu liefern. Bring Zahlen, Quellen, Entwicklungen oder Analysen ein. Sie dürfen ausdrücklich negativ sein. Niemand verlangt, dass du BioNTech positiv beurteilst. Aber wenn du etwas kritisierst, dann bitte mit Argumenten, die eine Diskussion weiterbringen.

Und wenn du dazu keine Lust hast, dann wäre es vielleicht besser, einfach einmal weniger zu schreiben.

Oder fragt euch einmal, wo Artikel 14 ist...... Merkt Grüni überhaupt, was seine Beiträge hier inzwischen bewirken?

Mit seinen ständigen Zweizeilern verschiebt er das Forum zunehmend in eine Richtung, bei der ich mich ernsthaft frage, wie lange sich die anderen das noch anschauen wollen.

Ich finde diese Entwicklung inzwischen einfach nur noch eklig.

Niemand ist gezwungen, ausgerechnet hier zu schreiben. Es gibt beispielsweise auch einen Telegram Kanal, in dem BioNTech diskutiert wird.... man muss nicht hier sein!

Wenn es so weitergeht, kann Grüni das Forum irgendwann auch gleich alleine bestreiten. Denn ein Forum lebt nicht davon, dass jemand möglichst viele Beiträge veröffentlicht, sondern davon, dass Menschen ihre Gedanken teilen, Informationen liefern und eine Diskussion voranbringen. Genau das sollte hier wieder im Mittelpunkt stehen.

Mich würde wirklich interessieren, ob nur ich das so sehe oder ob andere inzwischen ähnlich empfinden. Ein Daumen nach oben wäre für mich ein Zeichen, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine dastehe.