JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Der wichtigste Aspekt in dem Zahlenwerk sei der im Vergleich zur früheren Prognose beschleunigte Abbau der Nettoverschuldung und der Gesamtverbindlichkeiten im dritten Quartal, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erwartet werde nun eine Nettoverschuldung von 13,5 bis 14,5 Milliarden US-Dollar, und damit ein Wert am unteren Ende der im zweiten Quartal genannten Zielspanne für das Gesamtjahr bis Ende 2026./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 7,115EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 5,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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