Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:14) bei 25.315,61 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Symrise +3,36 %, Bayer +1,98 %, Deutsche Telekom +1,89 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,04 %, Siemens Energy -1,42 %, Hochtief -0,38 %
Der MDAX steht bei 30.036,98 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: CTS Eventim +1,92 %, Talanx +1,74 %, FUCHS Pref +1,69 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,66 %, SUESS MicroTec -3,48 %, Elmos Semiconductor -2,86 %
Der TecDAX steht bei 3.978,54 PKT und verliert bisher -0,27 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +1,89 %, Ottobock +1,40 %, Siemens Healthineers +0,99 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,66 %, SUESS MicroTec -3,48 %, Infineon Technologies -3,04 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.192,91 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: Bayer +1,98 %, Deutsche Telekom +1,89 %, UniCredit +1,49 %
Flop-Werte: Nokia -3,22 %, Infineon Technologies -3,04 %, ASML Holding -2,24 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:46) bei 6.648,14 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,54 %, Erste Group Bank +1,82 %, EVN +1,46 %
Flop-Werte: Lenzing -7,16 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,70 %
Der CH 20 steht bei 14.008,28 PKT und gewinnt bisher +1,01 %.
Top-Werte: Givaudan +8,49 %, Zurich Insurance Group +2,30 %, Nestle +1,82 %
Flop-Werte: Alcon -0,59 %, Lonza Group -0,42 %
Der SE 30 steht bei 3.286,57 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,10 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,86 %, Nordea Bank Abp +1,49 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,60 %, SSAB Registered (A) 0,00 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.690,00 PKT und steigt um +1,83 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +7,41 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +3,08 %, Piraeus Port Authority +2,27 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,29 %, Jumbo -0,24 %, Allwyn +0,12 %
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