Aktienhandel beflügelt Goldman Sachs - Anleger greifen zu
- Goldman Sachs erzielt 5,3 Milliarden Dollar Gewinn
- Quartalsgewinn steigt binnen Jahresfrist um 29 Prozent
- Aktienhandel steigert Erträge um mehr als 70 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Brummende Geschäfte mit Aktienhandel und Börsengängen haben der Investmentbank Goldman Sachs im Sommer glänzende Ergebnisse beschert. Im dritten Quartal verdiente das US-Geldhaus rund 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Am Finanzmarkt kam dies gut an: Im vorbörslichen US-Handel gewann die Goldman-Aktie zuletzt mehr als drei Prozent an Wert.
Obwohl die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen minimal zurückgingen, sprangen die gesamten Erträge von Goldman Sachs um fast ein Viertel auf nahezu 18,7 Milliarden Dollar nach oben. Auch hier hatten Experten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.
Das Wachstum lag vor allem am Aktienhandel: Hier wuchsen die Erträge um mehr als 70 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Auch die Gebühren der Investmentbank und die Erträge im Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung legten zu./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie
Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 824 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,667. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 969,80USD. Von den letzten 5 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.220,00USD was eine Bandbreite von -71,31 %/+45,86 % bedeutet.