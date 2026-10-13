UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Die Erlöse der LVMH-Sparte Perfumes & Cosmetics, einer der Hauptkonkurrenten des Luxussegments von L'Oreal, ließen weitgehend neutrale Rückschlüsse auf dieses Geschäft des Körperpflegekonzerns zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 386,9EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 440

Kursziel alt: 440

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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