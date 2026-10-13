UBS stuft Delivery Hero auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Marktanteil von Baemin, der südkoreanischen App für Essenslieferungen, im September moderat erholt habe. Im Vergleich zum August sei der Marktanteil um 0,6 Prozent auf 60,5 Prozent gestiegen und habe den im August verzeichneten leichten Rückgang wieder wettgemacht. Baemin gehört zum Essenslieferanten Delivery Hero, den Uber bis Ende 2026 übernehmen will./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 37,01EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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