JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte einen schleppenden Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
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