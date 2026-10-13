JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Das organische Wachstum habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie des Aromenherstellers steigen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,49 % und einem Kurs von 4.055EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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