JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Raffineriemarge des Ölkonzerns dürfte sich im Vergleich zum Vorquartal verdreifacht haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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