AIXTRON - Aktie verliert deutlich - 13.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -3,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,66 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,32 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +101,97 % gewonnen.

Während AIXTRON deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat -6,32 % 3 Monate -20,52 % 1 Jahr +165,22 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 13.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,92 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen haben dem Dax trotz eines weltweit erneut unter Druck geratenen Technologiesektors am Dienstag Gewinne beschert. Der nur mit wenigen Techaktien bestückte deutsche Leitindex gewann zur Mittagszeit 0,6 …

Aixtron steht nach Einschätzung von mwb research vor einem starken dritten Quartal 2026. Die Analysten rechnen mit einem Auftragseingang zwischen 220 Millionen und 230 Millionen Euro, was einem Anstieg um rund 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,63 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,46 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,12 %, über 10 Jahre bei 19,57 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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