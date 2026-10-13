Fathom Nickel gibt Einreichung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für die bereits gemeldete erste Mineralressourcenschätzung für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake in Saskatchewan bekannt

Calgary, Alberta / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Fathom Nickel Inc. (CSE: FNI) (FWB: 6Q5) (OTCQB: FNICF) („Fathom“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einreichung des unabhängigen technischen Berichts (der „Bericht“ oder „technische Bericht“), der gemäß dem National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte („NI 43-101“) erstellt wurde, auf SEDAR+ bekannt zu geben; dieser Bericht unterstützt die erste Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das zu 100 % unternehmenseigene Ni-Cu-Co-Projekt Gochager Lake im Norden von Saskatchewan. Der Bericht weist keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen auf, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. September 2026 bekannt gegeben wurden. Die Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 9. Juni 2026 wurde gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2014) und den Richtlinien für die besten Praktiken bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2019) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) erstellt.

Der technische Bericht mit Stichtag 12. Juni 2026 und Veröffentlichungsdatum 13. Oktober 2026 trägt den Titel „Mineralressourcenschätzung für die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake und technischer Bericht für das Ni-Cu-Co-Projekt Gochager Lake gemäß dem National Instrument 43-101“. Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Fathom Nickel Inc. erstellt und wird am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, bis zum Ende des Tages im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens hinterlegt und abrufbar sein.

Fathom freut sich ferner, bekannt zu geben, dass ein umfangreiches geologisches 3D-Modell der Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake auf Mining Hub unter https://mininghub.com/3d/v/2C6Lmlp9 zur Einsicht bereitsteht. Das 3D-Modell dient Veranschaulichungs- und Informationszwecken und sollte in Verbindung mit dem technischen Bericht des Unternehmens, der MRE und weiteren auf SEDAR+ veröffentlichten Dokumenten betrachtet werden.

Die Erklärung zu den Mineralressourcen für das Ni-Cu-Co-Projekt Gochager Lake ist in Tabelle 1 aufgeführt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. September 2026).

Tabelle 1. Zusammenfassung der Erklärung zu den Mineralressourcen für das Ni-Cu-Co-Projekt Gochager Lake, Saskatchewan.

Kategorie Tonnage SG Gehalt Metallgehalt Ni % Cu % Co % NiÄq1 % NSR $/t Ni (lb) Cu (lb) Co (lb) NiÄq1 (lb) Innerhalb der optimierten Tagebaugrube: 20,48 $/t NSR-Cut-off-Wert Angedeutet 631.241 3,01 0,40 0,11 0,03 0,56 82 5.579.751 1.547.491 461.875 7.754.876 Vermutet 1.838.107 2,96 0,28 0,09 0,02 0,40 59 11.536.642 3.478.613 930.856 16.186.626 Außerhalb der Tagebaugrube: 56,50 $/t NSR-Cut-off-Wert Angedeutet 227.460 3,01 0,43 0,13 0,04 0,60 89 2.155.048 649.832 176.178 3.028.800 Vermutet 1.265.809 2,99 0,38 0,10 0,03 0,52 77 10.572.121 2.814.774 857.993 14.568.380 Gesamt-Mineralressourcen: Angedeutet gesamt 858.701 3,01 0,41 0,12 0,03 0,57 84 7.734.799 2.197.324 638.053 10.783.676 Vermutet gesamt 3.103.916 2,97 0,32 0,09 0,03 0,45 66 22.108.763 6.293.387 1.788.850 30.755.005

1NiÄq (%) = Ni% + 0,74 x Cu % + 2,26 x Co % (Siehe Anmerkungen 9, 10 und 11)

Anmerkungen zu Tabelle 1:

Die Mineralressourcenschätzung hat als Gültigkeitsdatum den 9. Juni 2026. Die für die Mineralressourcenschätzung verantwortlichen und gemäß NI 43-101 definierten qualifizierten Personen sind Scott Jobin-Bevans (P.Geo.) und Curtis Ferron (P.Geo.) von Caracle Creek International Consulting Inc. Die Schätzung der Mineralressourcen wurde in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2014) erstellt und berichtet, die durch Verweis in das National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) aufgenommen wurden, sowie unter Berücksichtigung der CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2019). Die Klassifizierung der Mineralressource und die Terminologie der Berichterstattung entsprechen Anforderungen von NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards. Mineralressourcen werden in angedeutete und vermutete Mineralressourcen unterteilt; es wurden keine nachgewiesenen Mineralressourcen geschätzt. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Vermutete Mineralressourcen weisen ein geringeres Maß an geologischer Zuverlässigkeit auf als angedeutete Mineralressourcen; sie können möglicherweise nicht in Mineralressourcen umgewandelt werden und dürfen für wirtschaftliche Studien nicht mit angedeuteten Mineralressourcen zusammengefasst werden. Mineralressourcen sind so abgegrenzt, dass sie vernünftige Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) aufweisen. Mineralressourcen innerhalb des Tagebaus (in-pit) werden innerhalb einer optimierten Tagebauhülle oberhalb eines Net-Smelter-Return (NSR)-Cutoff-Wertes von 20,48 US-Dollar/t ausgewiesen, und Mineralressourcen außerhalb des Tagebaus werden unterhalb der Tagebauhülle oberhalb eines NSR-Cutoff-Wertes von 56,50 US-Dollar/t ausgewiesen. Die Mineralressourcen im Tagebau sind durch eine nach dem Lerchs-Grossmann-Algorithmus definierte Tagebaugrube mit einem durchschnittlichen Abraumverhältnis von 4,22:1 begrenzt. Die NSR-Grenzwerte wurden unter Verwendung folgender Metallpreise abgeleitet: 8,50 US-Dollar/lb Nickel, 5,50 US-Dollar/lb Kupfer und 22,00 US-Dollar/lb Kobalt; metallurgische Ausbeuten von 80 % für Nickel, 92 % für Kupfer und 70 % für Kobalt; einer Royalty von 2 %; sowie abgeleiteten Betriebskosten. NSR (US$/t) = (Ni % x 149,91 + Cu % x 111,55 + Co % x 339,51) x (1 – 2,0 %). Die metallurgischen Ausbeuten sind vorläufig und basieren auf analogen magmatischen Ni-Cu-Co-Sulfid-Lagerstätten; es wurden noch keine projektspezifischen metallurgischen Untersuchungen am Material aus Gochager Lake durchgeführt, und die Ausbeuten müssen noch durch metallurgische Tests bestätigt werden. Der Nickeläquivalentgehalt (NiÄq) wird berechnet als NiÄq (%) = Ni % + 0,74 × Cu % + 2,26 × Co %, unter Verwendung derselben Metallpreise und Ausbeuten; der Nickeläquivalentgehalt dient lediglich zu Vergleichszwecken und setzt voraus, dass die angegebenen Ausbeuten erreicht werden. Die Blockgehalte wurden mittels „Inverse Distance Weighting to the Power of Two“ (ID2) geschätzt. Die Tonnagen basieren auf einem spezifischen Gewicht, das jedem Block gemäß der Alcock-Dichteformel zugewiesen wird (SG = 100/(100/2,88 + 0,0166 (Gew.-% Cu) – 0,1077 (Gew.-% Ni) – 0,328 (Gew.-% S)). Die Tonnagen werden in metrischen Tonnen angegeben. Das enthaltene Metall wird als In-situ-Metall angegeben und nicht um metallurgische Ausbeute, Abbauverdünnung oder Abbauverluste bereinigt. Durch Rundungen können scheinbare Abweichungen in den Summen entstehen. Den qualifizierten Personen sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten. Die Mineralressourcen werden auf 100-Prozent-Basis angegeben. Fathom Nickel Inc. hält eine 100-prozentige Beteiligung am Gochager-Lake-Projekt; sieben der 39 Mineralclaims unterliegen einer Net Smelter Royalty (NSR) in Höhe von 2,0 %, wobei das Unternehmen eine Buy-Down-Option zum Erwerb von 1,0 % der NSR für 1 Mio. C$ besitzt. Weitere 24 Mineralclaims unterliegen einer separaten NSR in Höhe von 2,0 %, die an Edge Geological Consulting Inc. zu zahlen ist, wovon 1,0 % für 1.000.000 C$ erworben werden können; die Lagerstätte Gochager Lake liegt außerhalb dieser 24 Claims.

Qualifizierte Person

Ian Fraser, P.Geo., (APEGS #09910, APEGA #54846), CEO, VP Exploration und ein Direktor des Unternehmens sowie die „Qualifizierte Person“ im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung angeführten Daten verifiziert und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung für das Unternehmen geprüft und genehmigt.

Über Fathom Nickel Inc.

Fathom ist ein Explorationsunternehmen, das auf die Entdeckung magmatischer Nickelsulfide abzielt, um die Versorgung Nordamerikas mit kritischen Mineralien zu sichern und den weltweiten Übergang zu grüner Energie zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt inzwischen über ein Portfolio von zwei hochwertigen Explorationsprojekten im ergiebigen Trans-Hudson-Korridor in Saskatchewan, Kanada: 1) das Projekt Albert Lake, ein über 90.000 Hektar großes Projekt, in dem sich die historische Rottenstone-Ni-Cu-Pd-Pt+Au-Mine befindet; und 2) das über 33.000 Hektar große Projekt Gochager Lake, in dem sich die Ni-Cu-Co-Lagerstätte Gochager Lake befindet.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ian Fraser, Chief Executive Officer & Vice-President Exploration

1-403-650-9760

E-Mail: ifraser@fathomnickel.com

oder

Doug Porter, President & CFO

1-403-870-4349

E-Mail: dporter@fathomnickel.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Fathom Nickel Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,008EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.