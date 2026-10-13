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    IDC erhöht Prognose für die im OCP erfassten Infrastrukturausgaben bis 2029 um das 2,7-Fache auf 800 Milliarden US-Dollar.

    Eine jährlich von der Open Compute Project Foundation in Auftrag gegebene Studie prognostiziert, dass die Ausgaben im Jahr 2030 892 Milliarden US-Dollar erreichen werden, da Investitionen in KI und deren Anwendung zunehmen.

    SAN JOSE, Kalifornien, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Open Compute Project (OCP) Foundation gab heute einen deutlichen Anstieg der IDC-Prognose für die weltweiten Ausgaben für OCP-anerkannte IT-Ausrüstung bekannt. Die IDC Market Impact Study 2026 prognostiziert jährliche Ausgaben von rund 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029, gegenüber der Prognose von 295 Milliarden US-Dollar für das gleiche Jahr in der letztjährigen Studie – eine Steigerung um etwa das 2,7-fache.

    Open Compute Project Foundation (OCP)

    Die neue Prognose erreicht im Jahr 2030 einen Wert von 892 Milliarden US-Dollar. Dann wird erwartet, dass die vom OCP anerkannten IT-Geräte etwa 51 % aller Ausgaben in den von der Studie abgedeckten Infrastrukturkategorien ausmachen werden.

    Die jährlich von der OCP Foundation in Auftrag gegebene Studie bewertet die Marktwirkung von OCP-zertifizierten Geräten. Die diesjährigen Ergebnisse spiegeln sowohl die rasante Ausweitung der Investitionen in die KI-Infrastruktur als auch die breitere Akzeptanz von OCP-Designs wider.

    „KI verändert die Anforderungen der Branche an ihre Infrastruktur, und diese Erkenntnisse zeigen die wachsende Bedeutung offener Designs bei der Erfüllung dieser Anforderungen", sagte Cliff Grossner, Ph.D., Chief Innovation Officer der OCP Foundation. „Unsere Community bringt Unternehmen zusammen, um Herausforderungen zu bewältigen, die das gesamte Rechenzentrum umfassen, von Silizium und Servern bis hin zu Kühlung, Stromversorgung und Stromnetz. Diese Zusammenarbeit hilft Organisationen dabei, neue Technologien in großem Umfang einzusetzen."

    KI-Investitionen treiben das Wachstum an
    IDC prognostiziert, dass die Ausgaben für OCP-anerkannte IT-Ausrüstung von rund 154 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 892 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 42 % entspricht.

    Server stellen die größte Ausgabenkategorie dar, wobei GPU-beschleunigte Systeme einen Großteil des Wachstums ausmachen. IDC prognostiziert außerdem ein anhaltendes Wachstum bei Switching-Geräten, Rack-Infrastruktur, Stromversorgung und Kühlung, da Unternehmen die Systeme aufbauen, die zur Unterstützung zunehmend anspruchsvoller Arbeitslasten benötigt werden.

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    PR Newswire (dt.)
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    IDC erhöht Prognose für die im OCP erfassten Infrastrukturausgaben bis 2029 um das 2,7-Fache auf 800 Milliarden US-Dollar. Eine jährlich von der Open Compute Project Foundation in Auftrag gegebene Studie prognostiziert, dass die Ausgaben im Jahr 2030 892 Milliarden US-Dollar erreichen werden, da Investitionen in KI und deren Anwendung zunehmen.SAN JOSE, Kalifornien, 13. …
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