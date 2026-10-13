JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich im ersten Geschäftsquartal weniger verringert haben, als vom Markt befürchtet, schrieb Edward Mundy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27 ließ er unverändert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte