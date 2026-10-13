UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 85,94EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
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