UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Andre Kukhnin rechnet laut einer Einschätzung vom Montagabend mit einem erneut sehr starken dritten Quartal mit Blick auf die Aufträge im Bereich Elektrifizierung. Auch in anderen Bereichen dürften die Schweizer solide abgeschnitten haben, schrieb er./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 85,94EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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