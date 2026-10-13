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    Cannabissektor in Aufruhr

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    Drama um Tilray-Zahlen: Anleger zittern nun vor Canopy, Aurora Cannabis & Co.

    Abseits haussierender Ölpreise und wankender Aktienmärkte findet das Siechtum im Cannabis-Sektor seine Fortsetzung. Der Quartalsbericht von Tilray sollte neue Hoffnung bringen – und enttäuschte. 

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    Cannabissektor in Aufruhr - Drama um Tilray-Zahlen: Anleger zittern nun vor Canopy, Aurora Cannabis & Co.
    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands: Quartalsbericht enttäuscht und schürt unter Anlegern Ängste

    Tilray Brands veröffentlichte am 8. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. August) des Fiskaljahres 2027. Die Erwartungen waren hoch und sollten so etwas wie Aufbruchsstimmung verbreiten. Die Enttäuschung im Anschluss an die Veröffentlichung war dann umso größer. Die Kursreaktion der Tilray-Aktie zeigt es. 

    Das Cannabis-Unternehmen gab den Umsatz mit 257,147 Mio. US-Dollar an. Das ist ein sattes Plus von 23 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Dennoch verfehlte Tilray damit die Umsatzprognosen des Marktes leicht. Beeindruckend verlief die Geschäftsentwicklung im Getränke-Segment. Belief sich der Umsatz im 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 auf „nur“ 55,739 Mio. US-Dollar, waren es im aktuellen Berichtszeitraum bereits 101,496 Mio. US-Dollar. Im eigentlichen Kerngeschäft Cannabis verzeichnete Tilray hingegen einen Umsatzrückgang von 64,511 Mio. US-Dollar auf nunmehr 56,109 Mio. US-Dollar. 

    Das Unternehmen wies einen Verlust in Höhe von -40,031 Mio. US-Dollar aus, nach einem Gewinn in Höhe von +1,513 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis belief sich der Verlust auf -2,989 Mio. US-Dollar, nach +3,374 Mio. US-Dollar. 

    Das bereinigte EBITDA fiel zwar mit 9,205 Mio. US-Dollar positiv aus, lag aber unter dem Vergleichswert (10,181 Mio. US-Dollar) des Vorjahres. Dennoch bestätigte Tilray im Rahmen der Zahlenveröffentlichung die Prognose für das Gesamtjahr und hält unverändert an dem Ziel für das bereinigte EBITDA von 68 Mio. bis 75 Mio. US-Dollar fest. 

    Sorgen bereitet auch der anhaltend negative Free Cashflow. Tilray gab den bereinigten Free Cashflow im aktuellen Berichtszeitraum mit -23,425 Mio. US-Dollar an, nach -4,758 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

    Der anhaltend negative Free Cashflow bedeutet, dass Tilray durch das operative Geschäft immer wieder weniger Geld einnimmt, als es durch laufende Kosten und durch Investitionen ausgibt. Salopp formuliert: Mehr Geld geht aus der Firma raus, als reinkommt. Die Folge: Frisches Kapital muss im Bedarfsfall von außen hereingeholt werden; gern einmal über die Ausgabe neuer Aktien. 

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    Anleger zittern nun vor Canopy, Aurora Cannabis & Co.

    Der Cannabissektor wartet nach wie vor auf eine Initialzündung, auf einen Befreiungsschlag. Aktuell sieht es jedoch nach einer Fortsetzung des langjährigen Krisenszenarios aus. Nicht zuletzt das Warten auf die DEA-Entscheidung zur Neueinstufung von Freizeitcannabis trägt hierzu bei und zerrt an den Nerven der Anleger. Die Quartalsberichtssaison hat die Chance, Aufbruchsstimmung zu kreieren. Der erste Versuch mit den Tilray-Zahlen ging schon einmal schief. Anleger zittern daher vor den nächsten Berichten. Sollte der Sektor statt von neuer Aufbruchsstimmung von einer lethargischen Untergangsstimmung erfasst werden?

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte 

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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    Cannabissektor in Aufruhr Drama um Tilray-Zahlen: Anleger zittern nun vor Canopy, Aurora Cannabis & Co. Abseits haussierender Ölpreise und wankender Aktienmärkte findet das Siechtum im Cannabis-Sektor seine Fortsetzung. Der Quartalsbericht von Tilray sollte neue Hoffnung bringen – und enttäuschte. 
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