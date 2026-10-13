MPCM stuft DEUTZ AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Stefan Augustin rechnet mit einem stark gestiegenen Auftragseingang, während die Motorenproduktion auf niedrigem Niveau geblieben sein dürfte. Dies schrieb er am Dienstag angesichts der anstehenden Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 10,68EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
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