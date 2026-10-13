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    US-Banken im Aufwind

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    Milliarden-Gewinne, starke Börsengeschäfte: Was die US-Banken antreibt

    Goldman Sachs und Citigroup steigern ihre Gewinne deutlich. Vor allem das Kapitalmarktgeschäft boomt. Doch die Zahlen haben auch einen Haken.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Banken im Aufwind - Milliarden-Gewinne, starke Börsengeschäfte: Was die US-Banken antreibt
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Nachdem JPMorgan und Wells Fargo bereits ihre Zahlen vorgelegt haben, überraschen nun Goldman Sachs und die Citigroup mit starken Quartalszahlen. Beide US-Banken steigern ihren Gewinn deutlich. Doch während das Investmentbanking boomt, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Details.

    Goldman Sachs profitiert vom Deal-Boom

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    Goldman Sachs hat im dritten Quartal 2026 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die US-Investmentbank erzielte einen Nettoumsatz von 18,68 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 5,29 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie erreichte 17,01 US-Dollar nach 12,25 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte um 4 Prozent auf 930,06 US-Dollar zu (Stand 14:15 Uhr MESZ).

    Goldman Sachs Group

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    Vor allem das Geschäft mit Aktien und Unternehmensübernahmen trieb die Entwicklung. Die Erträge im Bereich Global Banking and Markets legten um 32 Prozent auf 13,46 Milliarden US-Dollar zu. Besonders stark entwickelte sich der Aktienhandel: Die Einnahmen kletterten um 72 Prozent auf 6,44 Milliarden US-Dollar.

    Auch das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Aktienemissionen entwickelte sich positiv. Die Gebühren im Investmentbanking stiegen insgesamt um 21 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar. Allerdings schrumpfte der Auftragsbestand im Investmentbanking gegenüber dem Vorquartal.

    Konzernchef David Solomon zeigte sich zufrieden. Trotz eines schwierigen Marktumfelds hätten Kunden weiterhin auf die Beratung, Handelsausführung und Finanzierungskompetenz der Bank gesetzt. Goldman Sachs erzielte nach eigenen Angaben den zweithöchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte und einen Rekordumsatz für die ersten neun Monate des Jahres.

    Citigroup steigert Gewinn um 37 Prozent

    Auch Citigroup legte kräftig zu. Die Bank meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 5,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 3,8 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,86 auf 2,85 US-Dollar. Der Umsatz erhöhte sich um 8 Prozent auf 23,8 Milliarden US-Dollar. Trotz des Gewinnsprungs gab die Aktie um 1,08 Prozent auf 130,50 US-Dollar nach (Stand 14:15 Uhr MESZ).

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    Beim Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist ein Sondereffekt zu berücksichtigen: Damals hatte die Citigroup eine Wertminderung im Zusammenhang mit Banamex in Höhe von 726 Millionen US-Dollar verbucht. Ohne diesen Effekt hätte der damalige Nettogewinn bei 4,5 Milliarden US-Dollar gelegen. Der Gewinnanstieg fällt auf bereinigter Basis deshalb geringer aus.

    Wachstum kam aus mehreren Bereichen. Das Geschäft mit Dienstleistungen legte um 15 Prozent zu. Im Aktienhandel stiegen die Erträge um 14 Prozent. Das Investmentbanking und das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen verzeichneten jeweils Zuwächse von 6 Prozent.

    Konzernchefin Jane Fraser sprach von einer starken Geschäftsentwicklung mit steigenden Erträgen und verbesserten Renditen. Citigroup kaufte im Quartal eigene Aktien zurück und zahlte Dividenden von insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus.

    Kreditrisiken bleiben im Blick

    Trotz der positiven Zahlen gibt es einen Punkt, den Anleger nicht ignorieren sollten. Die Citigroup erhöhte ihre Risikovorsorge für Kreditausfälle gegenüber dem Vorjahr von 2,5 auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten waren Netto-Kreditausfälle von 2,2 Milliarden US-Dollar und zusätzliche Rückstellungen von 369 Millionen US-Dollar.

    Die Ergebnisse zeigen, dass beide Banken von einem starken Geschäft an den Kapitalmärkten profitieren. Ob sich die Dynamik fortsetzt, hängt jedoch auch davon ab, wie sich das Marktumfeld entwickelt und ob die Kreditrisiken beherrschbar bleiben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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